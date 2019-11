Linz (www.fondscheck.de) - Bei den Österreichischen Dachfonds Awards werden jährlich die besten Vermögensverwalter ausgezeichnet, so die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Ratingagentur Lipper bewertet dabei rund 400 Einzelfonds in 13 Kategorien. Die begehrten Auszeichnungen wurden kürzlich in Wien bei einer Gala übergeben. Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft, Fondstochter der Raiffeisenlandesbank OÖ, schaffte es gleich in sieben Kategorien in die Top-3. In der Kategorie "Gemischte Dachfonds - flexibel-konservativ" erzielte der von KEPLER gemanagte Dynamik Invest (ISIN AT0000A0PDE4/ WKN A1H9V0) sogar Platz 1. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...