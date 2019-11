Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmarkt sind am Freitag zunächst freundlich in den Tag gestartet, geben nach insgesamt gemischt ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes aus der EU die Gewinne aber wieder ab. Leicht positiv wird gewertet, dass der Industriesektor einen Boden gefunden zu haben scheint. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes stieg zwar leicht, der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - sank dagegen etwas. Damit verzeichnete die Wirtschaft der Eurozone im November den dritten Monat in Folge eine annähernde Stagnation.

Der DAX liegt noch 0,1 Prozent im Plus bei 13.145 Punkten, nachdem er im Tageshoch bereits bei 12.244 gelegen hatte. Der Euro-Stoxx-50 notiert ebenfalls 0,1 Prozent höher. Der Euro fällt etwas zurück auf 1,1055 Dollar. Gesucht sind sichere Häfen wie Anleihen und das Gold.

Etwas auf die Stimmung könnte drücken, dass China laut Staatschef Xi Jinping zwar ein Handelsabkommen mit den USA erreichen will, sich aber nicht scheut, im Handelsstreit "zurückzuschlagen".

Zunächst kein erkennbarer Impuls geht davon aus, dass die Europäische Zentralbank nach den Worten ihrer neuen Präsidentin Christine Lagarde auch weiterhin das Wirtschaftswachstum unterstützen will. Man werde auf künftige Risiken reagieren und zwar im Einklang mit dem Preisstabilitätsmandat. Lagarde kündigte außerdem eine baldige Überprüfung der EZB-Strategie an. Daneben forderte sie stärkere Anstrengungen der Mitgliedsländer für mehr Wachstum.

Kaum Nachrichten im Unternehmenssektor

Die Nachrichtenlage auf Unternehmensseite ist sehr dünn. "Die Story ist nicht neu", ordnet ein Aktienhändler eine Kreise-Meldung von Reuters ein, wonach der Konsumgüterkonzern Henkel Interesse an Kosmetikmarken von Coty haben soll. Für die Henkel-Aktie geht es um 0,1 Prozent nach unten.

Die Deutsche Bank hat derweil das Kursziel für BMW angehoben, obgleich der Autosektor bei vielen Anlegern momentan weniger gesucht ist. Das neue Kursziel lautet auf 90 Euro. Für die Aktie geht es um 0,2 Prozent nach oben auf 73,75 Euro.

Playtech geben in London um 0,5 Prozent nach. Die Softwareschmiede für Spielesoftware hat die Gewinnerwartungen der Analysten leicht eingefangen und geht davon aus, dass das operative Ergebnis leicht unterhalb des Konsens ausfallen wird.

Diverse Zukäufe in diesem Jahr haben sich positiv in der Bilanz der Beteiligungsgesellschaft MBB niedergeschlagen. Sein Umsatzziel 2019 hat das Unternehmen nach eigenen Angaben bereits erreicht. Der Kurs zieht um 0,9 Prozent an. Die Deag Deutsche Entertainment setzt nach einem erwartet guten dritten Quartal auf einen Schlussspurt. Das vierte Quartal sei geprägt von einer hohen Veranstaltungsdichte und intensiven Vorverkäufen für Events im Jahr 2020, so das Unternehmen. Der Kurs büßt 1,6 Prozent ein.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.688,76 0,25 9,10 22,90 Stoxx-50 3.324,91 0,41 13,43 20,47 DAX 13.158,07 0,16 20,37 24,62 MDAX 27.121,38 0,35 94,37 25,63 TecDAX 3.006,51 0,40 12,11 22,71 SDAX 11.916,61 0,26 30,62 25,31 FTSE 7.306,56 0,94 68,01 7,59 CAC 5.894,37 0,22 13,16 24,60 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,35 -0,03 -0,59 US-Zehnjahresrendite 1,75 -0,02 -0,93 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:35 Do, 17:32 % YTD EUR/USD 1,1054 -0,08% 1,1068 1,1068 -3,6% EUR/JPY 119,99 -0,14% 120,18 120,18 -4,6% EUR/CHF 1,0988 +0,03% 1,0996 1,0982 -2,4% EUR/GBP 0,8585 +0,17% 0,8570 0,8578 -4,6% USD/JPY 108,55 -0,06% 108,58 108,59 -1,0% GBP/USD 1,2876 -0,24% 1,2915 1,2902 +0,9% USD/CNH (Offshore) 7,0442 +0,15% 7,0383 7,0296 +2,6% Bitcoin BTC/USD 7.433,51 -2,32% 7.495,76 7.601,51 +99,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,42 58,58 -0,3% -0,16 +20,5% Brent/ICE 63,93 63,97 -0,1% -0,04 +15,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.470,72 1.464,69 +0,4% +6,03 +14,7% Silber (Spot) 17,18 17,12 +0,4% +0,06 +10,9% Platin (Spot) 911,74 915,01 -0,4% -3,27 +14,5% Kupfer-Future 2,63 2,62 +0,4% +0,01 -0,5%

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 22, 2019 04:45 ET (09:45 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.