FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 8300 (8200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 1060 (1000) PENCE - 'BUY' - CANACCORD RAISES BOVIS HOMES TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1260 (1150) PENCE - CITIGROUP CUTS TULLOW OIL TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 165 (285) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 3570 (3750) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS JOHNSON MATTHEY TARGET TO 3800 (3900) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 152 (183) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 620 (650) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DAVY RAISES BREEDON TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 86 PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 580 (600) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 3600 (3700) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 890 (820) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 950 (910) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 320 (295) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP RESUMES MICRO FOCUS WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 1400 PENCE - FTSE INDICATED +0.23% TO 7255 (CLOSE: 7238.55) POINTS BY IG - HSBC CUTS BERKELEY GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 4540 PENCE - HSBC CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 225 (240) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 500 (540) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 150 (160) PENCE - 'REDUCE' - HSBC CUTS TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 160 (220) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 4300 (4290) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 2830 (2750) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 3020 (2950) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PREMIER FOODS PRICE TARGET TO 52 (43) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS AVIVA TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 498 PENCE - JPMORGAN CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 159 (192) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - PEEL HUNT CUTS COATS PRICE TARGET TO 90 (100) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 185 (190) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS HOCHSCHILD MINING PL PRICE TARGET TO 280 (300) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS HSBC PRICE TARGET TO 550 (580) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 66 (61) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 410 (370) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES ONESAVINGS BANK PRICE TARGET TO 510 (480) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES PARAGON GROUP PRICE TARGET TO 495 (445) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS EUROMONEY PRICE TARGET TO 1375 (1475) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2700 (2725) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 4365 (3775) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 845 (815) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 640 (620) PENCE - 'SELL'



