Die CTS-Eventim-Aktien haben am Freitag an die jüngste Gewinnserie angeknüpft und markierten einmal mehr ein Rekordhoch. Die Anteile des Tickethändlers und Konzertveranstalters stiegen zum Wochenausklang um bis zu 2,99 Prozent auf 56,90 Euro und waren damit so teuer wie noch nie. Zuletzt lag das im MDax notierte Papier mit 1,36 Prozent im Plus und kostete 56 Euro.

Damit hat die Aktie die Delle nach der Platzierung eines kleineren Anteilpakets durch ihren Konzernchef und Großaktionär Klaus Schulenberg am Donnerstag vergangener Woche wieder ausgebügelt. Kurz danach war die Aktie bis auf 50,35 Euro gefallen - seitdem ging es aber fünf Tage in Folge nach oben und mit dem heutigen Freitag zeichnet sich der sechste Gewinntag in Serie ab.

Das Papier befindet sich seit einiger Zeit auf einem Höhenflug. Im bisherigen Jahresverlauf legte der Börsenwert um etwas mehr als 70 Prozent auf zuletzt rund 5,4 Milliarden Euro zu. Größter Profiteur davon ist Schulenberg, der auch nach der Platzierung in der vergangenen Woche noch fast 39 Prozent der Aktien hält - das Paket ist rund 2,1 Milliarden Euro wert.

Vergangene Woche nahm er mit dem Verkauf von 4,2 Millionen Aktien etwas mehr als 200 Millionen Euro ein. Vor der Platzierung hatte die über die KPS Stiftung gehaltene Beteiligung bei etwas mehr als 43 Prozent gelegen. Das Unternehmen wächst unter anderem dank der zunehmenden Ticketnachfrage über das Internet - zudem wurde das Veranstaltungsgeschäft in den vergangenen Jahren peu a peu durch Übernahmen ausgebaut./zb/fba

ISIN DE0005470306

AXC0120 2019-11-22/11:30