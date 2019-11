Wiesbaden (ots) -Die angekündigte Meldung zum vierteljährlichen Tarifindex für das 3.Quartal 2019 erscheint am 29.11.2019 (bisher angekündigt für den28.11.2019).(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 25.11.2019(Nr. 450) Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex), September 2019Dienstag, 26.11.2019(Nr. 451) Anmeldungen von Prostituierten nach demProstituiertenschutzgesetz, Jahr 2018(Nr. 48) Zahl der Woche zum Tag der Zeitschriften (26.11.2019):Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten in Zeitschriftenverlagen,Jahr 2017Mittwoch, 27.11.2019(Nr. 452) Index der Außenhandelspreise, Oktober 2019(Nr. 453) Studierende (Schnellmeldungsergebnisse), Wintersemester2019/20Donnerstag, 28.11.2019(Nr. N011) Subjektive Wahrnehmung der Wohnsituation, Jahr 2018(Nr. 454) Verbraucherpreisindex (inklusive HarmonisierterVerbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, November 2019Freitag, 29.11.2019(Nr. 455) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige,Erwerbslose, Erwerbslosenquote), Oktober 2019(Nr. 456) Einzelhandel (Umsatz), Oktober 2019(Nr. 457) Vierteljährlicher Tarifindex, 3. Quartal 2019+++(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind imInternetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht. Pressekontakt:Rückfragen an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/4447392