EQS Group-Media / 2019-11-22 / 11:11 *Listing weiterer Artikel und Marken der Cannabis Health AG beim * *Tabakwarengrosshändler Tabacon* 22. November 2019, Herisau (SCHWEIZ) - Das Schweizer Unternehmen Cannabis Health AG ist ab dem 1. Dezember 2019 mit seinen Marken «Kitzhanf» und «We Can Health» bei der Tabacon gelistet. Seit dem 15. August 2019 ist White & Fluffy GmbH, eine Beteiligungsgesellschaft der Cannabis Health AG, an der Tabacon gelistet. Ab Dezember kommen die Marken «Kitzhanf» und «We Can Health» dazu. Die Tabacon ist einer der grössten Tabakwaren-Grosshändler Deutschlands und versorgt bundesweit über 3'000 Verkaufsstellen - Läden, Kioske und Tankstellen. «Kitzhanf» und «We Can Health» sind Eigenmarken der Cannabis Health AG. Beide konzentrieren sich auf die Herstellung von CBD Liquids, welche jeweils unterschiedliche Käuferschichten ansprechen. Die Produkte der Cannabis Health AG werden mit modernsten Extraktionsverfahren gefertigt und bieten höchste Qualität im Markt. Lars Orlamünde, Chief Executive Officer der Cannabis Health AG, sagt: «Nachdem wir bereits mit unserer Beteiligungsgesellschaft White & Fluffy GmbH an der Tabacon gelistet sind, freuen wir uns sehr, die Zusammenarbeit weiter zu intensivieren. Tabacon hat sich als grossartiger Partner für die Cannabis Health AG erwiesen. Für Kitzhanf und We Can Health erhoffen wir uns dadurch eine stärkere Präsenz im Markt und erleichterten Zugang zu neuen Kunden - wir sind sicher, dass die Kooperation ein Erfolg wird.» *Über die Cannabis Health AG* Das Schweizer Unternehmen Cannabis Health AG (CHAG) wurde von Branchenexperten aus den Bereichen Medizin, Pharmazie und Logistik gegründet. Gemeinsam mit einem erfahrenen Partnernetzwerk entwickelt die CHAG innovative Produkte auf Cannabispflanzenbasis. Die CHAG arbeitet an einer stetigen Weiterentwicklung und Erforschung der Wirkmechanismen auf Grundlage aktueller Forschungsergebnisse. Cannabis Health AG Swiss Media Office Marcus Balogh E: chag@farner.ch T: +41 44 266 67 67 Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=XHDUJVYIPX [1] Dokumenttitel: isting weiterer Artikel und Marken der Cannabis Health AG beim Tabakwarengrosshändler Tabacon Emittent/Herausgeber: Cannabis Health AG Schlagwort(e): Finanzen Ende der Medienmitteilung 919573 2019-11-22 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=b8076d448ab1d34ade2f15af9b84d52e&application_id=919573&site_id=vwd&application_name=news

November 22, 2019 05:11 ET (10:11 GMT)