Hamburg, 22. November 2019 - Die CGift AG (ISIN: DE000A2AAB74 / WKN: A2AAB7) gibt eine neue Partnerschaft mit dem südamerikanischen Wallet- und Krypto-Softwareanbieter Lemon Cash ( www.lemoncash.io) bekannt. CGift wird Lemon Cash eine White-Label-Lösung der CGift-Plattform ( www.cgift.io) zur Verfügung stellen, so dass interessierte Nutzer in der Lage sein werden, leicht einlösbare digitale CGift Geschenkkarten online zu erwerben. Zusätzlich zu den digitalen Versionen der Geschenkkarten, sollen auch physische Geschenkkarten in ausgewählten Partnergeschäften des Lemon Cash-Netzwerks erworben werden können. Hierzu zählen unter anderem Elektronikgeschäfte, Kooperationsflächen, Kaffeehäuser und Kioske. CGift-Geschenkkarten verkörpern den einfachsten Einstieg in die Blockchain- und Krypto-Welt. Über die CGift-Website können mit nur wenigen Klicks digitale Geschenkkarten erworben und im entsprechenden Kartengegenwert in Kryptowährungen eingelöst werden. Marcelo Cavazzoli, CEO und Gründer von Lemon Cash, das ab sofort in Argentinien, Chile, Ecuador und Honduras tätig ist, erklärt, wie CGift die Einführung von Kryptowährungen beschleunigen kann: "Wir sind stolz darauf, diese Partnerschaft mit CGift bekannt zu geben. Die Menschen in Argentinien, denen zwar das technische Fachwissen für den Zugang zu Kryptowährungen fehlt, die es aber leid sind, die voranschreitende Entwertung ihrer Ersparnisse durch eine anhaltende Peso-Abwertung und eine steigende Inflation zu erleiden, erhalten nun endlich Zugang zum Blockchain-Universum. Der Einstieg könnte hierbei nicht einfacher sein, so dass wir in unserem Heimatmarkt ein unglaubliches Potenzial für dieses neue Geschäftsmodell sehen." Philip Moffat, Mitgründer von CGift, ergänzt: "Die Partnerschaft mit einem starken Partner wie Lemon Cash ist ein weiterer Meilenstein für CGift und unsere Vision, den internationalen Zugang zur Blockchain- und Kryptowelt für so einfach und transparent wie möglich zu gestalten." Die ersten Piloten der CGift-Geschenkkarten im Lemon Cash Design sollen schon bald bei ausgewählten Einzelhändlern in Buenos Aires erhältlich sein. Das Geschäftsmodell wird im weiteren Verlauf auch in anderen Städten und Ländern Südamerikas umgesetzt. ____________________________ CGift AG: Die CGift AG ist ein Software-Unternehmen, das sich auf innovative Technologielösungen für den einfachen Einstieg in die Welt der digitalen Währungen fokussiert. Das Unternehmen bietet digitale und physische Geschenkkarten als eigene oder White-Label Lösung an, deren Gegenwert in digitale Währungen einlösbar ist. Lemon Cash: Lemon Cash ist ein argentinisches Unternehmen mit dem Ziel, den Übergang in die New Economy zu beschleunigen. Das Unternehmen bietet digitale Wallets mit integrierten Banking- und Krypto-Funktionen an und ist über verschiedene Partner in Argentinien, Chile, Ecuador und Honduras tätig. ____________________________ Kontakt: CGift AG Schopenstehl 22 20095 Hamburg Deutschland Gunnar Binder (Vorstand) Tel.: +49 40 679580-53 E-Mail: info@cgift.io Website: www.cgift.io Börsen: Freiverkehr in Hamburg