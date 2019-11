China ist nach den Worten seines Staatspräsidenten Xi Jinping im Handelsstreit mit den USA weiter an einer Einigung interessiert.Sein Land wolle auf gleichberechtigter Basis im gegenseitigen Respekt an einer "Phase 1"-Vereinbarung arbeiten, sagte Xi am Freitag in Peking nach Angaben von Teilnehmern bei einer Veranstaltung auf eine entsprechende Frage. Wenn nötig, werde China in dem Streit aber "zurückschlagen", auch wenn es sich aktiv dafür einsetze, dass es keinen Handelskrieg gebe. Sein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...