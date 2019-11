Deutschlands führender Entsorger Remondis will den mittelständischen Entsorger Kastrup Recycling übernehmen. Kürzlich hat Remondis beim Kartellamt den Anteils- und Kontrollerwerb für das Familienunternehmen mit Sitz in Bielefeld angemeldet. Die Kastrup Recycling GmbH & Co. KG beschäftigt rund 80 Mitarbeiter an den beiden Standorten Bielefeld und Bad Essen-Wehrendorf. Der Entsorger ist für Industrie, ...

