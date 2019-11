Trotz Handelsbeschränkungen darf Microsoft Software an den chinesischen Technologiekonzern Huawei verkaufen. Welche Microsoft-Produkte von den US-Behörden für den Export freigegeben wurden, bleibt unklar. Microsoft hat von den US-Behörden die Erlaubnis erhalten, weiterhin Produkte an Huawei zu verkaufen. Das hat der Software-Konzern gegenüber dem Nachrichtendienst Reuters bestätigt. Welche Produkte die Ausfuhrgenehmigung umfasst, lässt Microsoft allerdings offen. In einem Statement des Handelsministeriums heißt es lediglich, man habe sehr begrenzte Genehmigungen für den Verkauf von Produkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...