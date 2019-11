Kassensystem-Anbieter Vectron Systems (WKN: A0KEXC) präsentiert heute interessante Ergebnisse für die ersten neun Monate in 2019. Dazu im Fokus: GK Software (WKN: 757142).

Die Unsicherheit über die Umsetzung der neuen gesetzlichen Vorgaben zur Datensicherheit bei Kassensystemen schwebte zuletzt wie ein Damoklesschwert über Branchenakteuren im Einzelhandel, die aufgrunddessen laut Vectron "Investitionen zurückgehalten" haben. Inzwischen ist klar: Betreiber von Kassensystemen dürfen bis zum 30.09.2020 umrüsten auf Kassenlösungen mit der "Technische Sicherheitseinrichtung" (TSE) - ein implementiertes Sicherheitsmodul in Form eines Chips - ohne in Angst leben zu müssen, vom Staat sanktioniert zu werden.

Vectron-Informationen zufolge habe das Bundesfinanzministerium "erst vor wenigen Tagen die genaue Durchführung festgelegt und veröffentlicht" - und das, obwohl das Gesetz am 1. Januar startet.

9-Monatszahlen: Rückläufiger Umsatz, aber verbessertes Ergebnis

Die unklare Lage in Bezug auf die Einführung des Gesetzes machte sich auch bei den Umsatzzahlen bemerkbar. So verringerten sich die Umsatzerlöse Vectrons in den ersten drei Quartalen um -9,1% auf 17,5 Millionen Euro ausgehend von 19,2 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Dank "einem konsequenten Kostenmanagement" konnte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) jedoch von -2,8 Millionen Euro auf -1,6 Millionen Euro verbessert werden. Dazu heißt es von Unternehmensseite:

Hierbei ...

