Heute ist durchaus Schwung in den Markt gekommen. Der wichtige Philadelphia-Fed-Index ist im November auf 10,4 Punkte von zuvor 5,6 gestiegen. Erwartet worden war sogar ein Rückgang. Hauptthema bleiben aber die US-chinesischen Handelsgespräche. Agrana 3.29% Marinomed Biotech -3.24% voestalpine 3.11% Kapsch TrafficCom -2.08% FACC 2.01% Amag -1.94% By the way: Der Polytec-Beitrag mit dem Schulbesuch hatte gestern feine Zugriffe. Ich möchte die IR-Verantwortlichen aller Unternehmen einladen, mir doch Gastkommentare oder Soft News aus dem Unternehmen zu schicken bzw. Dinge, die das IR-Leben beeinflussen, da kann es gerne auch mal um MiFID gehen oder so. Zu denken gibt mir auch ein Sager von WU-Professorin Susanne Kalss: "Hauptversammlungen werden immer mehr ...

