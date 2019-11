Vorsicht: Nach Monaten steigender Kurse ist die Börse reif für eine Konsolidierung. Neue Impulse für den Dax könnten in Kürze von der US-Notenbank kommen. Besondere Chancen entstehen bei Spezialsituationen wie Henkel.

Während der Dax vom Tief Anfang Oktober in der Spitze bisher zwölf Prozent gut gemacht hat und in die Nähe seines Allzeithochs gekommen ist, sind an den Kapitalmärkten die Zinsen deutlich gestiegen. Die Renditen amerikanischer Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit haben sich seit September von 1,5 Prozent auf 1,9 Prozent erhöht, die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen von minus 0,7 Prozent auf minus 0,2 Prozent. So stark haben die Zinsen seit zwei Jahren nicht mehr zugelegt.

Geschadet hat das den Aktienmärkten offensichtlich nicht.

Dafür gibt es zwei Gründe: Zum einen war der Zinsanstieg eine Reaktion auf den dramatischen Zinsverfall Ende 2018 bis Sommer 2019. In dieser Phase gingen die Anleihemärkte davon aus, dass die Zinspolitik der Notenbanken auf alle Ewigkeit expansiv sein werde. Zum anderen rechneten sie überwiegend damit, dass die großen Volkswirtschaften in eine Rezession abrutschen.

Die partielle Entspannung in der Handelspolitik, die immer noch moderaten Wirtschaftsdaten und die insgesamt zufriedenstellenden Ergebnisse der meisten Unternehmen schürten dann die Hoffnung auf eine doch stabilere Konjunktur. Niedriges Zinsniveau und eine Wirtschaft, die zumindest auf kleiner Flamme köchelt, sind für Aktienmärkte eine gute Mischung.Mit dem Anstieg der vergangenen Monate haben die Börsen dieses positive Umfeld reichlich honoriert. Was aber, wenn sich diese Bedingungen doch wider Erwarten eintrüben - wenn etwa die Hoffnung auf eine Handelsentspannung zwischen China und den USA verfliegt? Oder wenn die Notenbanken, vor allem die amerikanische Fed, ihre zuletzt expansive Zinspolitik nur als Episode darstellt, weil sie langfristig doch die Zinsen anheben will? Immerhin hat Fed-Chef Powell genau dieses Szenario in den vergangenen Monaten mehrmals hervorgehoben.

Dass die konjunktursensiblen, großen Börsenwerte derzeit noch nicht über dem Berg sind, zeichnet wieder deutlicher ab. Das betrifft im Dax vor allem die Autowerte. Nachzügler Daimler und BMW dürften Jahre für ihre Wende zu neuen Antriebsformen brauchen. Selbst VW, der Elektro-Protagonist unter den Großen, warnt vor übereilten Hoffnungen.

In der Chemie sieht es ähnlich aus. Bei der Leverkusener Covestro, ...

