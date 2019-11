Am 21. November 2019 meldete TIP, ein Portfoliounternehmen von I Squared Capital, die erfolgreiche

Aufstockung der bestehenden revolvierenden Kreditfazilität (Revolving Credit Facility, RCF) von 967 Mio. auf 1.150,5 Mio. ohne Preis- oder Strukturänderung erstmalige Aufnahme von 274,5 Mio. auf den Märkten für Darlehen per Privatplatzierung. Die Laufzeit des Term Loan beträgt sieben Jahre.

Die RCF-Fazilität wurde 2014 zunächst für fünf Jahre mit drei Konsortialbanken und einem Gesamtbetrag von 300 Mio. eingerichtet. Im Dezember 2018 erfolgte eine Aufstockung der Fazilität auf 967 Mio. mit einer Laufzeit bis Dezember 2023.

Die Finanzierungsrunde war deutlich überzeichnet und wird die kürzlich angekündigte Übernahme von PEMA in Europa, weitere Kapitalinvestitionen und künftigen Übernahmen zum Teil unterstützen, um die führende Marktposition der Unternehmen weiter zu stärken.

Bob Fast, CEO, erklärte: "Die Aufstockung unserer RCF und die Aufnahme neuer Term Loans verschaffen liquide Mittel für den Abschluss unserer Übernahme von PEMA und bieten gleichzeitig die Flexibilität für weiteres organisches und anorganisches Wachstum und den Ausbau unserer geografischen Präsenz. Die Aufnahme neuer Finanzierungspartner ist ein Zeichen des Vertrauens in unser Unternehmen, untermauert durch unser Wachstum in den letzten fünf Jahren, und bietet eine starke Plattform zur Fortsetzung dieses Weges."

Malachy Mc Enroe, CFO, fuhr fort: "Wir haben unsere RCF vor fünf Jahren zunächst mit drei Banken strukturiert und finanziert und freuen uns, inzwischen zwölf führende Banken im Konsortium zu haben. Mit dem erstmaligen erfolgreichen Einstieg in den Markt für institutionelle Privatplatzierungen ist uns eine weitere Diversifizierung unserer Liquiditätsquellen gelungen und wir freuen uns, fünf führende institutionelle Investoren in unserem Term-Loan-Konsortium zu haben. Durch diese Finanzierungsrunde haben wir zudem die Laufzeiten unserer Fremdfinanzierungsmittel weiter flexibilisiert und damit unsere Bilanz solider gestaltet. Aufgrund unseres Geschäftswachstums und unserer Ergebnisse in den letzten fünf Jahren waren beide Produkte am Markt stark nachgefragt. Wir schließen das Jahr 2019 mit einer starken Bilanz und Liquiditätslage ab und untermauern damit unsere langfristige Vision."

Die Rabobank betreute TIP und I Squared Capital bei den Transaktionen als alleiniger Lead Arranger und Berater.

Über TIP

TIP mit Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande, ist einer der führenden Ausrüstungsdienstleister Europas und Kanadas. Er hat sich auf das Leasing sowie die Vermietung, Wartung und Reparatur von Aufliegern und weitere Mehrwertdienstleistungen für Transport- und Logistikkunden in ganz Europa und Kanada spezialisiert. TIP betreut Kunden von mehr als 102 Standorten in 17 Ländern Europas und Kanada.

Weitere Informationen: https://www.tipeurope.com?

