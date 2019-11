DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ AKTIENMÄRKTE (12.59 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.114,00 +0,33% +23,87% Euro-Stoxx-50 3.687,45 +0,21% +22,86% Stoxx-50 3.324,45 +0,39% +20,45% DAX 13.144,81 +0,05% +24,49% FTSE 7.312,50 +1,02% +7,59% CAC 5.896,01 +0,25% +24,63% Nikkei-225 23.112,88 +0,32% +15,48% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 171,13 +44

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,32 58,58 -0,4% -0,26 +20,3% Brent/ICE 63,84 63,97 -0,2% -0,13 +15,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.471,92 1.464,69 +0,5% +7,23 +14,8% Silber (Spot) 17,20 17,12 +0,5% +0,08 +11,0% Platin (Spot) 912,13 915,01 -0,3% -2,88 +14,5% Kupfer-Future 2,64 2,62 +0,6% +0,02 -0,3%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die US-Börsen werden am Freitag zum Start im Plus erwartet. Teilnehmer sprechen von einer Gegenbewegung nach einigen Verlusttagen. Beim Hin und Her im US-chinesischen Handelsstreit setzen die Anleger aktuell wieder mehr auf Zuversicht. Zwar sagte Chinas Präsident XI Jinping an die Adresse der USA, dass Peking "bei Bedarf zurückschlagen" werde. China wolle aber weiterhin ein vorläufiges Handelsabkommen mit den USA eingehen. Daneben könnten Konjunkturdaten etwas Orientierung verleihen. Kurz nach Handelsstart werden Markit-Einkaufsmanagerindizes sowie das Michigan-Verbrauchervertrauen mitgeteilt. Bei den Einzelwerten stehen Microsoft im Blick. Der Softwaregigant teilte mit, dass er von einer schwarzen Liste der USA genommen wurde und Software für den "Massenmarkt" an Chinas Huawei verkaufen darf. Die Aktie steigt um 0,4 Prozent. Der Elektroautobauer Tesla hat sein jüngsten Modell präsentiert: Der Pickup-Truck soll einen Startpreis ab 39.900 Dollar haben. Die Aktie verliert 2,5 Prozent. Gegen Ende der Berichtsperiode zum dritten Quartal haben vor allem Einzelhandelsunternehmen ihre Zahlen ausgewiesen, so Ross Stores, Gap und Williams-Sonoma. Ross Stores dürften zulegen, nachdem das Unternehmen in der dritten Periode besser als gedacht abgeschnitten hatte. Gap steigen um 1,7 Prozent. Der Modeeinzelhändler hatte die zuvor gesenkten Prognosen für die dritte Periode übertroffen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,0 zuvor: 50,6 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,4 zuvor: 51,3 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan November (2. Umfrage) PROGNOSE: 95,5 1. Umfrage: 95,7 zuvor: 95,5

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Wenig verändert - Gewinne im frühen Handel konnten nach gemischt ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes aus der EU nicht gehalten werden. Der Goldpreis wird gestützt durch Kommentare des chinesischen Präsidenten Xi Jinping sowie eines schwächeren Dollars. Der Spotpreis klettert um 0,4 Prozent auf 1.470 US-Dollar pro Feinunze. Peking werde "bei Bedarf zurückschlagen", sagte er an die Adresse der USA gerichtet. China wolle aber weiterhin ein vorläufiges Handelsabkommen mit den USA eingehen. "Die Story ist nicht neu", ordnet ein Aktienhändler eine Kreise-Meldung von Reuters ein, wonach der Konsumgüterkonzern Henkel Interesse an Kosmetikmarken von Coty haben soll. Für die Henkel-Aktie geht es um 0,4 Prozent nach unten. Playtech geben in London um 2,5 Prozent nach. Die Softwareschmiede für Spielesoftware hat die Gewinnerwartungen der Analysten leicht eingefangen. Nach Geschäftszahlen geht es für MBB um 0,4 Prozent nach unten. Die Deag Deutsche Entertainment setzt nach einem erwartet guten dritten Quartal auf einen Schlussspurt. Der Kurs zeigt sich unverändert.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:35 Do, 17:32 % YTD EUR/USD 1,1063 +0,00% 1,1068 1,1068 -3,5% EUR/JPY 120,01 -0,12% 120,18 120,18 -4,6% EUR/CHF 1,0995 +0,10% 1,0996 1,0982 -2,3% EUR/GBP 0,8589 +0,21% 0,8570 0,8578 -4,6% USD/JPY 108,48 -0,13% 108,58 108,59 -1,1% GBP/USD 1,2880 -0,21% 1,2915 1,2902 +0,9% USD/CNH (Offshore) 7,0429 +0,14% 7,0383 7,0296 +2,5% Bitcoin BTC/USD 7.072,01 -7,07% 7.495,76 7.601,51 +90,1%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Überwiegend Gewinne - Nach einer zweitägigen Talfahrt haben sich die asiatischen Börsen etwas erholt. Der US-chinesische Handelsstreit ließ Anleger aber nicht los, nur dass diesmal wieder Hoffnungen auf ein "Phase-eins-Abkommen" noch im laufenden Jahr überwogen. In Tokio erholte sich der Nikkei-225 um 0,3 Prozent - angeführt vom Elektroniksektor. Murata Manufacturing stiegen um 2,4 Prozent. In China zeigten die Börsen kein einheitliches Bild: Während Schanghai 0,6 Prozent nachgab, schlossen Shenzhen 1,5 Prozent und das Startup-Segment gar 2 Prozent tiefer. Laut Berichten soll Staatspräsidenten Xi Jinping zwar weiter an einer Einigung mit den USA interessiert sein. Allerdings soll er auch mit Gegenschlägen an die Adresse der USA gedroht haben, sollten diese neue Maßnahmen ergreifen. Außerhalb des chinesischen Kernlandes ignorierte man die Aussagen aber weitgehend. Der HSI in Hongkong verbuchte nach dem kräftigen Vortagesminus ein Plus von 0,5 Prozent. Investoren konzentrierten sich hier auf Papiere mit Bezug zum Internet, nachdem der Online-Einzelhändler Alibaba für seine Zweitnotierung in der Sonderverwaltungszone auf großen Zuspruch bei der Zeichnung der Aktien gestoßen war. Tencent legten in Hongkong um 1,3 Prozent und Meituan Dianping um 6,7 Prozent zu. Letztere profitierten davon, dass das Unternehmen im dritten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt war.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen deuten am Freitag auf eine leichte Entspannung hin. Ein gutes Angebot und nachlassender Handelsoptimismus bleiben für die Marktstrategen der Commerzbank die dominierenden Themen. Angesichts des vorherrschenden Risikos negativer Schlagzeilen im Handelsstreit, die zusätzliche Anreize für Gewinnmitnahmen am Jahresende böten, empfiehlt die Commerzbank ihren Kunden, auf ein noch attraktiveres Einstiegsniveau zu warten.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Finanzstabilitätsrat sieht geringeres Risiko bei Deutscher Bank

Die Deutsche Bank ist in der Liste der 30 global systemrelevanten Banken des Finanzstabilitätsrates (FSB) eine Kategorie nach unten gerutscht. Der FSB habe der Bank in allen fünf relevanten Kategorien ein geringeres Risiko attestiert, nämlich bei Größe, grenzüberschreitendem Geschäft, Vernetzung im Finanzsektor, Ersetzbarkeit und Komplexität, teilte die Deutsche Bank mit. An dem vorzuhaltenden Eigenkapitalpuffer ändert sich jedoch insgesamt nichts.

Commerzbank-CEO: Banken- und Kapitalmarktunion entschiedener angehen

Commerzbank-CEO Martin Zielke hat bei der Eröffnung des European Banking Congress ein Plädoyer für eine stärkere europäische Zusammenarbeit gehalten. "Wir dürfen nicht zulassen, dass die europäische Integration ein Traum bleibt. Sie ist eine Notwendigkeit", sagte der Manager, der dieses Jahr Gastgeber des Bankenkongresses in Frankfurt ist. Europa brauche eine vollendete Bankenunion und eine Kapitalmarktunion, "die ihren Namen verdient".

Eon setzt in neuem Standortkonzept auf bisherige Städte

Auch nach der Übernahme der einstigen RWE-Tochter Innogy will der Energieversorger Eon an seinen drei deutschen Standorten präsent sein. Die Ruhrgebietsmetropolen Essen und Dortmund würden weiter sehr wichtige Konzernstandorte bleiben, München ein "wichtiger Vertriebsstandort", erklärte das Unternehmen. Die Details des Standortkonzepts würden noch entwickelt und dann mit den zuständigen Arbeitnehmervertretern besprochen.

Deag nach erfolgreichen neun Monaten auf Wachstumskurs

Die Deag Deutsche Entertainment AG setzt auf einen Schlussspurt. Das vierte Quartal ist bei dem Unternehmen geprägt von einer hohen Veranstaltungsdichte und intensiven Vorverkäufen für Events im Jahr 2020. Diese würden zu einem signifikanten Anteil über die eigenen Ticketing-Plattformen abgewickelt und entsprechend 2019 zu einem Rekordergebnis für MyTicket.de und MyTicket.co.uk führen. Das Schlussquartal dürfte eines der stärksten Quartale in der Unternehmensgeschichte werden, wird erwartet.

Auch Serviceware senkt Gewinnprognose - Verlust möglich

Auch bei der Serviceware SE macht sich eine veränderte Auftragsstruktur zum Jahresende negativ bemerkbar. Der Softwarehersteller kassierte, wie schon zuvor die USU Software, den Gewinnausblick für dieses Jahr. Mehr Kunden als erwartet hätten im vierten Geschäftsquartal Software-as-a-Service-Aufträge statt Lizenzverträge abgeschlossen, teilte Serviceware mit.

TTL hält mehr als 3% an Dic Asset und will weiter aufstocken

Das Immobilienunternehmen Dic Asset hat einen neuen wichtigen Aktionär. Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG hat seit Spätsommer dieses Jahres über eine Tochter eine direkte Beteiligung von mehr als 3 Prozent an der im SDAX notierten Dic Asset AG aufgebaut, wie diese mitteilte. Die Tochter TTL Real Estate GmbH plane, ihre Beteiligung weiter auszubauen.

MBB wächst dank Zukäufen - Umsatzziel 2019 bereits geschafft

Diverse Zukäufe in diesem Jahr schlagen sich positiv in der Bilanz der Beteiligungsgesellschaft MBB SE nieder. Sein Umsatzziel 2019 hat das Unternehmen nach eigenen Angaben bereits erreicht. In den drei Monaten per Ende September wuchs der Umsatz auf 156,4 von 132,5 Millionen Euro. Nach neun Monaten lag er um 9,4 Prozent über Vorjahr bei 407,8 Millionen Euro.

Petronas beteiligt sich nicht an Börsengang von Saudi Aramco

Malaysias staatlicher Ölkonzern Petroliam Nasional wird im Zuge des Börsengangs von Saudi Aramco nicht in den saudischen Ölriesen investieren. Sollte das IPO der Saudi Arabian Oil Co erfolgreich sein, wäre es das weltweit größte. "Petronas möchte bestätigen, dass das Unternehmen nach reiflicher Überlegung beschlossen hat, sich nicht an dem Börsengang von Saudi Aramco zu beteiligen", teilte der Konzern mit.

Tesla stellt Elektro-Pickup vor

Tesla-Chef Elon Musk hat das nächste Modell seines vollelektrischen Fuhrparks vorgestellt: einen Pickup, der zu Preisen ab 39.900 US-Dollar zu haben sein soll. Das Modell "Cybertruck" soll mit drei Reichweiten angeboten werden, wie Musk sagte. Der Milliardär enthüllte das neueste Fahrzeug außerhalb von Los Angeles.

Twitter führt Funktion zum Verbergen unangemessener Antworten ein

Zur Verbesserung des Umgangstons im Internetdienst Twitter hat das US-Unternehmen eine Neuerung bei den Antworten auf Tweets angekündigt. Wer sich von Erwiderungen auf eigene Einträge beleidigt fühlt oder diese als nicht zum Thema passend einschätzt, kann diese künftig verbergen, kündigte Twitter an. Nutzer sollten sich "sicher und wohl fühlen, wenn sie sich auf Twitter unterhalten", erklärte das Unternehmen.

