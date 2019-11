Das Werk Trémery ist Teil des Produktionszentrums Trémery-Metz, das mit rund 4.000 Mitarbeitern der führende Arbeitgeber aus dem Privatsektor in Lothringen ist. Seit seiner Eröffnung im Jahr 1979 wurden dort nahezu 50 Millionen Verbrennungsmotoren, Benzin und Diesel, hergestellt. Die Installation der Montagelinie für elektrifizierte Antriebsstränge erfolgte in knapp zehn Monaten. Die Groupe PSA montiert dort nun auch elektrifizierte Antriebsstränge, die in den vollelektrischen Modellen der Groupe ...

