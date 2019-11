Mainz (ots) - Volker Weidermann lädt am Freitag, 6. Dezember 2019, 23.00 Uhr, im ZDF gemeinsam mit Christine Westermann und Thea Dorn zum Gespräch über Bücher. Zu Gast beim "Literarischen Quartett" ist der Schauspieler und Autor Matthias Brandt. Im Rang-Foyer des Berliner Ensembles diskutieren die vier über Werke von John Burnside, Theodor Fontane, Katja Oskamp und Thomas Pletzinger.John Burnside: "Über Liebe und Magie - I put a spell on you"Autobiografisches Schreiben ist für John Burnside existentiell. "Über Liebe und Magie" ist sein dritter Bekenntnistext. Eine Reflexion über die Liebe in all ihren Facetten, über ihre Paradoxien, die Unmöglichkeit sie zu leben und die Sehnsucht nach Magie. Anhand von Erinnerungssplittern wie Fotos und Popsongs begibt sich der schottische Autor auf Selbsterkundung. Schonungslos offen und mit großem Talent für das Magische schreibt er über Drogenkonsum, Liebesunfähigkeit und die "schizophrenen Verhaltensmuster" eines Einsamen.Theodor Fontane: "Effi Briest" Mit einem Essay von Nora Gomringer"Mich ekelt, was ich getan", klagt die Ehebrecherin Effi Briest, "aber was mich noch mehr ekelt, ist eure Tugend." Gerade einmal 17 Jahre alt war Effi, als sie an den 39-jährigen Baron von Innstetten verheiratet wurde. Verkuppelt von der eigenen Mutter, der ehemaligen Geliebten des Barons. Taugt Theodor Fontanes berühmtester Roman noch als Schullektüre? Soll man Effi Briest, einen der ersten Gesellschaftsromane, überhaupt noch lesen? Und wenn ja, warum? Anlässlich von Fontanes 200. Geburtstag Ende Dezember, fragt "Das Literarische Quartett", ob und wie der präzise Beobachter seiner Zeit auch unsere Gegenwart erhellen kann.Katja Oskamp: "Marzahn, mon amour"Katja Oskamp ist Mitte vierzig und in einer Lebenskrise. Das Kind ist aus dem Haus, der Mann krank, die Schriftstellerei bringt nur Frust. Sie entscheidet sich für eine Ausbildung, die nach Scheitern riecht: Sie wird Fußpflegerin in Berlin-Marzahn, dem Ostberliner Hochhausviertel, und schreibt auf, was sie von ihren Kunden und Kundinnen hört: Geschichten aus einer real existierenden Welt, die in der Literatur selten vorkommt.Thomas Pletzinger "The Great Nowitzki""Ein Autor für die Fanblocks in den Stadien der Literatur" nennt Volker Weidermann den Schriftsteller Thomas Pletzinger. Sieben Jahre lang hat Pletzinger den Ausnahmesportler Dirk Nowitzki begleitet. In seiner literarischen Reportage "The Great Nowitzki" zeigt er die Welt eines globalen Superstars jenseits des Scheinwerferlichts - zwischen Flughäfen, staubigen Turnhallen und Nowitzkis Haus in Dallas. Mit sehr persönlichen Fragen und Gesprächen mit Gegnern und Mitspielern, Fans und Coaches, Soziologen und Künstlern entwirft Pletzinger so etwas wie eine multiperspektivische Nahaufnahme."Das Literarische Quartett" am 6. Dezember 2019 wird die letzte Sendung mit Christine Westermann und Volker Weidermann als festen Ensemblemitgliedern sein. "Das Literarische Quartett" wird im nächsten Jahr grundlegend umgestaltet und fortgesetzt. Informationen folgen, sobald die neue Konstellation steht.Bücherliste:John Burnside: "Über Liebe und Magie - I put a spell on you", PenguinTheodor Fontane: "Effi Briest". Mit einem Essay von Nora Gomringer,ReclamKatja Oskamp: "Marzahn, mon amour. Geschichten einer Fußpflegerin",Hanser BerlinThomas Pletzinger: "The Great Nowitzki", Kiepenheuer & Witsch Plakat mit den Buchtiteln als Download: https://dasliterarischequartett.zdf.deAnsprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 - 2099-1096; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über presseportal.zdf.de/presse/dasliterarischequartett. Aktuelle Fotos stehen ab Freitag, 6. Dezember 2019, 10.00 Uhr, zur Verfügung.Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm//das-literarische-quartett-1/"Das Literarische Quartett" in der ZDFmediathek: https://dasliterarischequartett.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4447702