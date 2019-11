Von Andrea Thomas

LEIPZIG (Dow Jones)--Mit einer leidenschaftlichen Rede hat CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer an den Zusammenhalt der Partei plädiert und vor Miesmacherei gewarnt. Es werde gesagt, die Partei sei inhaltlich insolvent. Aber innerparteiliche Kritik habe es schon immer in der CDU gegeben und das müsse die Partei aushalten, sagte Kramp-Karrenbauer.

"Wir lassen uns nicht in den Ruin hineinschreiben", erklärte die Saarländerin auf dem 32. Bundesparteitag der CDU in Leipzig. Dieses Signal müsse von diesem Parteitag ausgehen. Kramp-Karrenbauer war in den letzten Wochen nach den schlechten Ergebnissen bei den ostdeutschen Landtagswahlen innerparteilich stark unter Druck geraten.

Sie nannte ihren parteiinternen Rivalen Friedrich Merz, der die Politik der großen Koalition in den vergangen Wochen massiv kritisiert hatte, nicht direkt beim Namen. Aber sie betonte, dass es "keine erfolgreiche Wahlkampfstrategie" sei, wenn sich die CDU von den erfolgreichen 14 Jahren unter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) distanziere.

Natürlich sei nicht alles gelungen. Aber Deutschland habe eine der längsten Wohlstandphasen hinter sich. Es sei "keine erfolgreiche" Wahlkampfstrategie, wenn man die Wählern sage, dass in den vergangenen 14 Jahren alles schlecht gewesen sei und dann dafür werbe, trotzdem gewählt zu werden.

Unter Applaus der Delegierten sagte sie, es sei wichtiger, was die CDU in der Zukunft tun wolle und müsse. Das interessiere die Menschen "wesentlich mehr", als "wer was werden kann".

