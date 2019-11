Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Wirtschaft verlangsamt Talfahrt im November

Die deutsche Wirtschaft hat im November ihre Talfahrt verlangsamt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 49,2 Zähler von 48,9 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung mitteilte. Das ist einer der tiefsten Werte seit sechseinhalb Jahren. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, Werte darunter deuten auf ein Schrumpfen.

Wirtschaft der Eurozone stagniert zum dritten Mal in Serie

Die Wirtschaft der Eurozone hat im November den dritten Monat in Folge eine annähernde Stagnation verzeichnet. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - sank auf 50,3 Zähler von 50,6 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg auf 50,8 Punkte vorhergesagt.

Export und Konsum retten deutsche Wirtschaft vor Rezession

Das leichte Wachstum des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) im dritten Quartal ist vor allem vom Außenhandel und dem Konsum gestützt worden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in zweiter Veröffentlichung mitteilte, lieferten privater und staatlicher Konsum positive Beiträge zur Quartalsveränderungsrate des BIP von je 0,2 Prozentpunkten, nachdem die Werte im zweiten Quartal 0,0 bzw. 0,1 Punkten betragen hatten. Die Nettoexporte steuerten 0,5 (minus 0,6) Punkte bei, während die Lagerveränderungen das Wachstum um 0,7 (plus 0,2) Punkte minderten.

Britische Einkäuferindizes fallen im November unter 50 Punkte

Die britische Wirtschaft ist im November unter die Wachstumsschwelle gefallen. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - sank auf 48,5 Zähler von 50,0 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung mitteilte. Damit zeichnet sich der stärkste Rückgang der Wirtschaftstätigkeit seit Juli 2016 ab, als die Briten für den EU-Austritt stimmten.

Lagarde: EZB reagiert auf künftige Risiken entsprechend Mandat

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach den Worten ihrer neuen Präsidentin Christine Lagarde auch weiterhin das Wirtschaftswachstum unterstützen. Wie Lagarde beim European Banking Congress in Frankfurt sagte, wird die EZB auf künftige Risiken reagieren und zwar im Einklang mit ihrem Preisstabilitätsmandat. Lagarde kündigte außerdem eine baldige Überprüfung der EZB-Strategie an. Daneben forderte sie stärkere Anstrengungen der Mitgliedsländer für mehr Wachstum.

Banken: Baseler Eigenkapitalregeln schaden der Wirtschaft

Die privaten Banken in Deutschland haben vor starken negativen Folgen der neuen Baseler Eigenkapitalregeln auf die Wirtschaft gewarnt. "Die Auswirkungen der Baseler Regeln auf die Realwirtschaft sind eklatant", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken, Christian Ossig. "Die Politik muss in der Umsetzung auf europäischer Ebene darauf achten, einen wirtschaftlichen Einbruch zu vermeiden." Ossig forderte eine eigene europäische Anwendung der Baseler Regeln, um Wirtschaft und Bürger zu schonen.

Finanzministerium: Negativzinsen können als Werbungskosten abgesetzt werden

Vor dem Hintergrund von CSU-Forderungen nach einem Verbot oder einer steuerlichen Geltendmachung von Negativzinsen hat das Bundesfinanzministerium eine bereits vorhandene Absetzbarkeit betont - und zwar als Werbungskosten. "Es handelt sich nicht um eine Zinszahlung in Gestalt eines Entgelts, das dem Gläubiger der Einlage für die Überlassung des Kapitals vergütet wird, sondern um eine Verwahr- oder Einlagebebühr für die Verwahrung des Kapitals", erklärte Ministeriumssprecherin Helena Bechtle bei einer Pressekonferenz in Berlin auf eine entsprechende Frage.

Merkel: Wir sollten bei 5G-Netz niemanden von vornherein ausschließen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich zu Beginn des CDU-Parteitags gegen den grundsätzlichen Ausschluss von einem Unternehmen beim Ausbau der 5G-Mobilfunknetze ausgesprochen. Sie sei für klare Sicherheitsstandards und für ein gemeinsames europäisches Vorgehen, um die Wahrung dieser Sicherheitsstandards zu gewährleisten.

Dobrindt fordert Verbot von Negativzinsen oder Steueranrechnung

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat eine Offensive der Bundesregierung für mehr Rendite bei Sparanlagen gefordert. "Dafür sind ein Verbot von Negativzinsen oder die steuerliche Geltendmachung der richtige Weg", sagte er der Funke-Mediengruppe. Außerdem solle der Bund eine Anleihe mit garantiertem Positivzins für private Sparer auflegen.

Brinkhaus fordert Ende der Personaldiskussionen in der CDU

Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat am Rande des CDU-Parteitags eindringlich einen Verzicht auf weitere Diskussionen über Personalien gefordert und Geschlossenheit verlangt. "Ich erwarte von all denjenigen, die sich bereit fühlen, höhere Ämter anzustreben, dass sie jetzt im Team zusammenarbeiten, dass sie ihre Kompetenzen, die sie haben, auch im Sinne der Partei und vor allen Dingen im Sinne des Landes und nicht im Sinne ihres persönlichen Fortkommens einbringen", sagte Brinkhaus dem Nachrichtensender Phoenix in Leipzig.

Günther erwartet auf CDU-Parteitag Ablehnung einer Urwahl zur K-Frage

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) erwartet vom CDU-Bundesparteitag eine "breite" Ablehnung des Antrags der Jungen Union zur Urwahl eines Kanzlerkandidaten. Vor Beginn des zweitägigen Parteitags in Leipzig sagte der CDU-Politiker, er kenne kaum jemanden, der das richtig finde und er gehöre auch nicht dazu.

Juso-Chef Kühnert kandidiert möglicherweise als SPD-Vize

Der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert hat sich eine mögliche Kandidatur als SPD-Vize beim Parteitag der Sozialdemokraten Anfang Dezember offengehalten. "Ich kandidiere für den Vorstand. Da gibt es 34 Plätze und für was ich da genau kandidiere, mache ich auch von den Rahmenbedingungen abhängig", sagte er im RBB nach Angaben des Senders. Zu diesen Bedingungen gehöre, wer Parteivorsitzender werde, und wie das Tableau insgesamt aussehe.

Schleswig-Holstein will Klimagesetz im Bundesrat ablehnen

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat ein negatives Votum seines Landes im Bundesrat zum Klimaschutzpaket der großen Koalition angekündigt. Konkret will er laut der Neuen Osnabrücker Zeitung das vom Bundestag beschlossene Gesetz mit den Steuerbeschlüssen zum Klimapaket ablehnen. "Schleswig-Holstein wird dem Gesetz schon aus finanziellen Gründen nicht zustimmen können", sagte der CDU-Politiker dem Blatt.

Geheimer Goldschatz bringt österreichische FPÖ in Erklärungsnot

Der Fund mehrerer Goldbarren in einem von der rechtspopulistischen FPÖ genutzten Bauernhaus in Tirol bringt die skandalumwitterte Partei in Erklärungsnot. Die liberalen Neos forderten "Transparenz". Sie beantragten eine Sondersitzung des Wiener Landtags, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete. "Dass sich Politiker vor dem Weltuntergang fürchten und für Krisenzeiten in Osttirol Gold lagern, ist genauso skurril wie hinterfragenswert", teilten die Neos demnach mit.

