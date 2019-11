Charaktere der preisgekrönten TV-Serie übernehmen das Spiel bei speziellen Events

Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), ein weltweit führender Anbieter interaktiver Unterhaltung, gab heute eine Lizenzvereinbarung mit Adult Swim bekannt, dank welcher Charaktere aus der Emmy-gekrönten TV-Serie Rick and Morty in Merge Dragons von Gram Games auftreten können! Rick und Morty werden ihren Auftritt im Puzzle-Adventure-Spiel am 22. November 2019 anlässlich eines besonderen Live-Events haben. "Komm, lass uns ein paar Drachen squanchen, Bruder!"

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191122005171/de/

Rick and Morty Get Schwifty in Zynga's Hit Game, Merge Dragons! (Graphic: Businses Wire)

Die Zusammenarbeit ermöhlicht es Rick und Morty, bei speziellen Events in Merge Dragons! aufzutreten, in denen die Spieler für wiederbelebtes Land und gesammelte Punkte belohnt werden. Während Ihres Auftritts spielen Rick und Morty eine In-Game-Version von Merge Dragons! und hacken sich den Weg zum "Stone of Reckoning" frei, der Portale zu verbotenen Welten öffnet. Dabei erleiden die beiden eine Bruchlandung in Dragonia, der Welt von Merge Dragons!, wo sie für ihre Fans die Grenzen der Wissenschaft überschreiten und jede Menge Chaos anrichten werden.

"Es ist einfach total genial, dass uns Rick und Morty in Dragonia besuchen, obwohl ihr galaktischer Terminkalender ohnehin schon brechend voll ist", erklärte Bernard Kim, President of Publishing bei Zynga. "Da wir natürlich alle Superfans der Serie sind, ist es eine Riesenehre für uns, dass die beiden mit unseren Spielern interagieren können und somit sowohl die Fans der Serie wie auch die Merge Dragons!-Fans voll auf ihre Kosten kommen. Und wer will schon verpassen, wie es mit Dragon Rick weitergeht?!"

Merge Dragons! kann für iPhone und iPad im App Store und für Android-Geräte in Google Play kostenlos heruntergeladen werden. Weitere Informationen zu Merge Dragons! bieten die Fan-Communitys des Spiels auf Twitter, Facebook, Instagram und YouTube.

Anmerkung des Verfassers:

Zum Anzeigen der unterstützenden Elemente für Merge Dragons! bitte hier klicken.

Über Zynga Inc.

Zynga ist ein weltweit führender Anbieter von interaktiver Unterhaltung mit der Mission, die Welt durch Spiele zu verbinden. Bis heute haben mehr als eine Milliarde Menschen Zyngas Franchisen gespielt, darunter CSR Racing, Empires Puzzles, Merge Dragons!, Words With Friends und Zynga Poker. Die Spiele von Zynga sind in mehr als 150 Ländern erhältlich und können weltweit über soziale Plattformen und mobile Geräte gespielt werden. Das 2007 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco und betreibt Niederlassungen in den USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Indien, der Türkei und Finnland. Weitere Informationen finden Sie unter www.zynga.com oder folgen Sie Zynga auf Twitter und Facebook.

Über Gram Games

Gram Games ist ein Entwicklungsstudio für mobile Spiele, das sich zum Ziel gesetzt hat, qualitativ hochwertige Social Games bereitzustellen, die im Spiel echte Bindungen schaffen. Das Unternehmen Gram Games wurde 2012 gegründet und im Jahr 2018 von Zynga übernommen. Das Unternehmen hat ein Team von Branchenexperten zusammengestellt, das sich auf die Entwicklung ansprechender Spiele für mobile Plattformen in seinen Studios in London und Istanbul konzentriert einschließlich Merge Dragons! und 1010! Weitere Informationen finden Sie unter www.gram.gs.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191122005171/de/

Contacts:

Zynga-Medienkontakt:

Jonathan Lopera // Iga Kowacka

jlopera@zynga.com // ikowacka@zynga.com

oder

Kjell Vistad // Jeffrey Fong

ONE PR Studio (für Zynga in den USA) // zynga@oneprstudio.com // +1 510 893 3271