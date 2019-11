Köln (ots) -Nach der Sommerpause 2020 verabschieden sich die beiden KabarettistenWilfried Schmickler und Uwe Lyko von den WDR-"Mitternachtsspitzen".Beide gehören dem Ensemble der am längsten existierendenKabarettsendung im deutschsprachigen Fernsehen und laut DeutschemComedypreis derzeit besten Satire-Show Deutschlands seit mehr alseinem Vierteljahrhundert an. Für Gastgeber Jürgen Becker ist das:"Ein großer Verlust sowohl für unsere Fans als auch für mich. Ohnemeine beiden geliebten Stallgefährten fühle ich mich wieder wie 1992:Es beginnt etwas Neues, und mir geht der Arsch auf Grundeis!" FürLyko und Schmickler beginnt damit ein neuer künstlerischerLebensabschnitt.Wilfried Schmickler, mehrfach preisgekrönt als einer derwortgewaltigsten Kabarettisten deutscher Zunge: "Vor 27 Jahren habeich bei den 'Mitternachtsspitzen' mit dem Aufhören angefangen - jetztist es soweit. Dank an all die wunderbaren Kolleginnen und Kollegenin allen Gewerken für eine großartige Zeit und die besten Wünsche fürdie Herausforderungen der Zukunft: Es hört nicht auf."Uwe Lyko, in Deutschland nicht nur berühmt als RuhrgebietsrentnerHerbert Knebel, sondern auch als einer der wandlungsfähigstenParodisten geschätzt: "Das künstlerische Leben geht weiter. Das gabes schon vor den 'Mitternachtsspitzen' und das wird es auch danachnoch geben. 25 Jahre sind dann genug. Vermissen werde ich diefamiliäre und frotzelige Art untereinander, vor und hinter denKulissen, die Kollegen und Kolleginnen von der Maske und derGarderobe und der Redaktion und den Schmickler, den Becker und diePätzold. Halleluja!"Kabarettist Jürgen Becker, Gastgeber der "Mitternachtsspitzen" seit1992, und der Westdeutsche Rundfunk in Zusammenarbeit mit der Pro TVProduktion GmbH werden die Sendereihe fortführen - mit Neuem und mitNeuen.Fotos finden Sie unter ard-foto.de Pressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4447775