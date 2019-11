Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Seit knapp drei Wochen bewegt sich der DAX auf hohem Niveau seitwärts. Der erwartete Durchbruch bei den Verhandlungen für ein Phase-1-Abkommen im US-chinesischen Handelsstreit lässt auf sich warten. Die Anleger werden langsam nervös und mit der steigenden Nervosität steigt auch das Risiko einer schärferen Korrektur an den Börsen. Immerhin war es vor allem die Hoffnung auf eine länger währende Interimslösung im Handelskonflikt, die den DAX seit Oktober um mehr als 1.000 Punkte nach oben katapultiert hat.

Es hakt gleich an mehreren Ecken und Enden. Erstens, so die Commerzbank, scheinen die USA zunächst nicht bereit zu sein, die bereits verhängten Zusatzzölle wieder zurückzuschrauben, was nach Angaben staatlicher chinesischer Medien eine zentrale Voraussetzung für den Abschluss eines Phase-1-Abkommen ist. Zweitens scheint sich China nicht auf feste Abnahmemengen landwirtschaftlicher Produkte aus den USA festlegen zu wollen, um seinen künftigen Spielraum nicht über Gebühr einzuschränken.

Ab Mitte Dezember drohen neue US-Strafzölle

Gerade letzterer Punkt dürfte US-Präsident Donald Trump ein Dorn im Auge sein. Sitzen doch viele von Trumps Stammwählern im konservativen Agrargürtel und sind besonders hart vom US-chinesischen Handelsstreit betroffen. Die Unterstützung dieser Wählergruppe wird aber von entscheidender Bedeutung sein, wenn Trump im kommenden Jahr als US-Präsident wiedergewählt werden will.

Drittens stellen die jüngsten Entwicklungen in Hongkong laut der Commerzbank neue Hürden für eine rasche Einigung auf. Der US-Kongress hat in dieser Woche einen Gesetzentwurf verabschiedet, der eine jährliche Überprüfung des besonderen Status fordert, den Hongkong im Handel mit den USA genießt, und Beamte sanktionieren würde, die für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind. China erachtet die Gesetzesinitiative, die noch von Trump unterzeichnet werden muss, als Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Landes.

Das nächste wichtige Datum ist nun der 15. Dezember, so die Analysten. Denn dann treten neue US-Zölle auf Einfuhren aus China in Kraft, die ein Warenvolumen von etwa 160 Milliarden Dollar betreffen. Diese Zölle werden vorwiegend elektronische Geräte treffen, insbesondere Laptops oder Mobiltelefone.

Von Konjunkturseite kommt derweil kaum Rückenwind für die Aktienmärkte. Im Konsens wird zwar erwartet, dass sich der am Montag zur Veröffentlichung anstehende ifo-Geschäftsklimaindex im November leicht verbessert hat. Volkswirte erwarten aber erst für den Frühjahr kommenden Jahres einen stärkeren Aufschwung, und dieser hängt entscheidend davon ab, dass es zumindest zu einer Waffenruhe im US-chinesischen Handelskonflikt kommt.

Börsen könnten Druck auf Politik erhöhen

Die hohe Bewertung im DAX mit einem KGV von rund 16 - der historische Durchschnitt liegt bei knapp 12 - lässt sich ohne einen Durchbruch bei den Handelsgesprächen kaum rechtfertigen. Und die DAX-Bewertung würde bei gleichen Kursniveaus weiter steigen, sollten sich die Schätzungen für das Gewinnwachstum im kommenden Jahr von 12 Prozent als zu hoch erweisen. Genau das befürchtet die Commerzbank, weist sie doch darauf hin, dass derzeit 20 der 30 DAX-Unternehmen unter fallenden Gewinnprognosen leiden.

Je länger eine Einigung bei den Gesprächen auf sich warten lässt, desto mehr nimmt das Risiko einer Korrektur zu. Das muss aus Börsensicht nicht negativ sein, hat doch in den vergangenen Jahren immer wieder der Druck der Finanzmärkte politische Entscheidungsprozesse beschleunigt. Ein Einbruch an den Börsen erscheint aktuell unwahrscheinlich - zum einen ist eine Rezession nicht in Sicht und zum anderen dürfte Präsident Trump alles tun, um die Chancen auf seine Wiederwahl 2020 zu erhöhen.

