Das Praxishandbuch Börserecht ist seit kurzem in der 2. Auflage verfügbar. Autor Gernot Wilfling, Partner bei Müller Partner Rechtsanwälte, hat in der aktuellen Auflage auch den seit heuer möglichen, sogenannten "Börsengang light", also das Listing im direct market (plus) der Wiener Börse, berücksichtigt. Neben Börsegang und Delisting werden klassische börserechtliche Themen wie Marktmissbrauchsverordnung, Beteiligungspublizität und Regelpublizität in dem Handbuch behandelt. Das Buch wurde vor kurzem in der Müller Partner-Kanzlei, begleitet von Impulsreferaten rund um Börse-Themen, präsentiert. WU-Professorin Susanne Kalss machte in ihrem Vortrag zum Thema "Aktionärsinformation" etwa auf die Schwierigkeit ...

