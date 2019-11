Houston (ots/PRNewswire) - Magnus Rotary Steerable System und Victus Intelligent Managed Pressure Drilling sind zwei der fortschrittlichsten Technologien der BrancheWeatherford International plc (OTC-PINK:WFTIQ) gab heute bekannt, dass zwei seiner branchenführenden Bohrtechnologien zu den Preisträgern des Spotlight on New Technology Award von OTC Asia gehören. Die begehrte Auszeichnung ging an die Innovationen Magnus Rotary Steerable System (RSS) und VictusIntelligent Managed Pressure Drilling (MPD).Victus Intelligent MPD ist eine Industrie-4.0-Lösung, mit der Betreiber und Bohrunternehmer ihre Ziele mit unübertroffener Sicherheit und Kosteneinsparungen in Tiefwasser, im Flachwasser oder an Land erreichen können. Victus integriert Bohrausrüstung für Maschine-zu-Maschine-Kommunikation, Echtzeitanalysen der Bedingungen im Bohrloch und schnelle automatisierte Reaktionen an einem zentralen Ort. Mit einem exklusiven Algorithmusmodell hält Victus den Bohrlochdruck präzise aufrecht und verbessert so die Kontrollgrenze im primären Bohrloch. Victus enthält auch ein neues, automatisiertes MPD-Riser-System für Bohrschiffe. Dadurch wird die Installationszeit des MPD-Systems von zwei Tagen auf weniger als eine Stunde reduziert.Das Magnus RSS-System (Rotary Steerable System) erfüllt die Anforderungen des Bedieners nach Geschwindigkeit, ohne die Richtbohrsteuerung zu beeinträchtigen. Einzigartige Designelemente, darunter ein echter Neigungshalt, machen Magnus zum besten lenkbaren System auf dem Markt, das die Reservoir-Exposition maximiert und den Wert der Bohrung monetarisiert. Das Push-the-Bit-Tool (Bohreinsatz) ist für den Einsatz in nahezu jedem Bohrszenario, einschließlich hoher Doglegs, konzipiert. Zu den zentralen Leistungen des Magnus-Systems zählen eine vollständig unabhängige Pad-Steuerung, eine vollständig rotierende Vorspannungseinheit mit minimaler Stabilisierung der Bohrlochsohlen-Anordnung (bottomhole-assembly/BHA), BHA-Diagnostik in Echtzeit und Autopilot-Funktionalität. Das System besteht aus mehreren modularen Komponenten, um selbst in abgelegenen Gebieten eine schnelle und einfache Wartung möglich zu machen."Die Branche anerkennt die Bohrtechnologien von Weatherford, darunter Victus Intelligent MPD und Magnus RSS, als bahnbrechende Innovationen", sagt Etienne Roux, President of Drilling and Evaluation bei Weatherford. "Das Magnus-System, das momentan in allen Geozonen von Weatherford auf der ganzen Welt eingesetzt wird, revolutioniert den Status Quo auf dem Weltmarkt für Rotary-Steerable-Systeme", fügt Roux hinzu. "Gleichzeitig versetzt Victus und sein intelligentes Steuerungssystem die Bediener in die Lage, die richtigen Maßnahmen zur richtigen Zeit zu ergreifen, um Bohrungen rascher durchzuführen sowie niedrigere Kosten und eine höhere Produktion erreichen zu können."OTC Asia zeichnet jedes Jahr innovative Technologien mit dem Spotlight on New Technology Award aus. Im Rahmen des Programms werden die neuesten und fortschrittlichsten Technologien präsentiert, welche die Energiewirtschaft der Zukunft prägen.Informationen zu WeatherfordWeatherford ist einer der größten multinationalen Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technik und Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen ist in mehr als 80 Ländern tätig, beschäftigt über 24.000 Mitarbeiter und verfügt weltweit über ein Netzwerk mit 620 Standorten, darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und Entwicklungs- und Schulungseinrichtungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.weatherford.com. Verbinden Sie sich mit Weatherford auch auf LinkedIn, Facebook, Twitter und YouTube.Kontakt:Pressekontakt:Stuart Fraser+1.713.836.4208Interim Chief Financial OfficerKaren David-Green+1.713.836.7430Senior Vice President Stakeholder Engagement und Chief MarketingOfficerLogo - https://mma.prnewswire.com/media/73933/weatherford_international_logo.jpgOriginal-Content von: Weatherford International plc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100056305/100837282