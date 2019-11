Bonn (www.aktiencheck.de) - Das Bundeskartellamt hat Bußgelder in Höhe von insgesamt rund 100 Millionen Euro gegen die Bayerische Motoren Werke AG, die Daimler AG und die Volkswagen AG wegen wettbewerbswidriger Praktiken beim Einkauf von Langstahl verhängt, so das Bundeskartellamt in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...