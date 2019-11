Regina, Saskatchewan (ots/PRNewswire) - Der BD3-Anlage kommt nun die Ehre zuteil, eine der weltweit ersten ihrer Art zu sein - das heißt, dass hier nicht nur erstmals diese Technologie zum Einsatz kam, sondern auch die Bereitschaft vorhanden war, erste Erfahrungen zu sammeln und Neues einzuführen. Innerhalb der fünf Jahre seit ihrer Inbetriebnahme hat die Abscheideanlage die Marke von 3 Millionen Tonnen geknackt. Darüber hinaus lief sie mit einer zunehmend höheren Zuverlässigkeit und mit einer beständig größer werdenden Tagesquote bei der CO2-Abscheidung.Wenn es darum geht, grundlegendes Wissen über die CCS-Technologie weiterzugeben, wird häufig das International CCS Knowledge Centre (Knowledge Centre) einbezogen. Die BD3-Anlage ist der existierende Beweis dafür, dass man am besten aus der Praxis lernt. Die Gründer des Knowledge Centre, SaskPower und BHP, gründeten das Institut, um sich weltweit über die vielfältigen, an BD3-Anlage gesammelten Erfahrungen austauschen zu können - weil die CCS-Technologie für die deutliche Verringerung von Treibhausgasemissionen eine Schlüsselrolle einnimmt.Weil die BD3-Anlage bei der Abscheidung von Kohlendioxid im großen Maßstab eine Vorbildfunktion hat, bilden die dort gewonnen Erkenntnisse auch die Grundlage für die CCS-Studie der zweiten Generation des Knowledge Centre, die unter dem Namen Shand CCS-Machbarkeitsstudie bekannt ist. Diese Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die Investitionskosten für die nächste Anlage 67 Prozent geringer ausfallen werden (gerechnet je Tonne eingefangenes CO2) und eine mögliche Abscheidungsquote von bis zu 97 Prozent erreicht werden kann (bei einer reduzierten Auslastung und einer zusätzlichen Stromversorgung mit erneuerbarer Energie). Das Knowledge Centre dehnt seine Erfahrungen jetzt auch auf Emissionen aus industriellen Quellen aus.Die Welt ist auch weiterhin ernsthaft daran interessiert, die Erfahrungen aus der BD3-Anlage zu verstehen und in die Praxis umzusetzen. Im Anschluss an eine Führung durch die Anlage im Mai 2019 sagte der Präsident von COP24, Michael Kurtyka, gegenüber Pressevertretern: "Ich bin hier wegen der führenden Rolle, die dieses Land (Kanada) und diese Region (Saskatchewan) international bei der Technologie spielen. Sie sind hier weltweit führend. Alles, was Sie in diesem Bereich international aufs Tapet bringen, hat eine extrem große Bedeutung."Würdigung"Wir gratulieren der CCS-Anlage Boundary Dam 3 von SaskPower, dass sie die Marke von 3 Millionen Tonnen bei der Abscheidung von Kohlendioxid seit ihrer Inbetriebnahme 2014 überspringen konnte. Dieser bedeutende Meilenstein ist ein deutlicher Beleg für Realisierbarkeit der CCS-Technologie, wenn es um die Frage geht, ob Strom aus Kohle sauber und nachhaltig produziert werden kann. Die BD3-Anlage zeigt den zukünftigen Weg bei der Verbindung von im großen Maßstab eingesetzten CCS-Technologien und Stromerzeugung. Das Wissen, dass aus dem Betrieb hier gewonnen werden konnte, ist entscheidend, wenn man CCS-Technologien überall in der Welt erfolgreich einsetzen will, und das geht sogar über die Stromerzeugung hinaus und gilt auch für industrielle Bereiche wie die Stahl- und Beton-Industrie."- David Byers, Chief Executive Officer, CO2CRCFakten im Überblick & LinksCCS-Großanlagen in Kanada- Der Einsatz der CCS-Technologie im großen Maßstab hat bislang dazugeführt, dass über 43 MillionenTonnen CO2 sicher und dauerhaft in Kanada gespeichert werdenkonnten und damit nicht in die Atmosphäregelangten.- Zu den CCS-Großprojekten in Kanada gehören: - Die BD3 CCS-Anlage vonSaskPower- Das Weyburn-Midale-Projekt zur CO2-Überwachungund -Speicherung- Das Aquistore CO2-Speicher-Projekt- Die Quest CCS-Anlage- Die Alberta Carbon Trunk Line(CO2-Pipeline in der Provinz Alberta)) Klimawandel- Zu keinem Zeitpunkt in der Geschichte war das Niveau bei derCO2-Konzentration in der Atmosphäreso hoch oder ist so schnell angestiegen wie heute - Keeling Curve:A Daily Record of Atmospheric Carbon Dioxide)- Die meisten Länder der Welt können ihre Emissionsziele ohne CCSnicht erreichen - und fürdiejenigen, die das könnten, steigen die Kosten für Maßnahmen zurEindämmung des Klimawandels imMittel um 138 Prozent - Intergovernmental Panel on Climate Change:IPCC AR5 2014 CCS-Links- IEA GHG: What is CCS? (Was ist CCS?))- 2. CCS-Generation - The Shand Study- Learning By Doing - Cost Reduction Potential for CCUS at Coal-firedPower Plants (Aus der Praxis lernen- Einsparungspotenzial mit CCUS beiKohlekraftwerken).pdf%26a%3DLearning%2BBy%2BDoing%2B%25E2%2580%2593%2BCost%2BReduction%2BPotential%2Bfor%2BCCUS%2Bat%2BCoal-fired%2BPower%2BPlants&a=Learning+By+Doing+%E2%80%93+Cost+Reduction+Potential+for+CCUS+at+Coal-fired+Power+Plants+(Aus+der+Praxis+lernen+%E2%80%93+Einsparungspotenzial+mit+CCUS+bei+Kohlekraftwerken))- Global CCS Institute: CCS Readiness Index Informationen zum International CCS Knowledge Centre (Knowledge Centre): Das Knowledge Centre ist seit 2016 unter der Leitung eines unabhängigen Vorstands aktiv. Es wurde von BHP und SaskPower eingerichtet, um weltweit das Verständnis und den Einsatz von CCS im großen Maßstab zu fördern, um die Treibhausgasemissionen auf globaler Ebene zu reduzieren. Das Knowledge Centre bietet das nötige Know-how zur Umsetzung großangelegter CCS-Projekte sowie für die CCS-Optimierung. Hierfür werden grundlegende Erfahrungswerte aus der vollständig integrierten CCS-Anlage Boundary Dam 3 sowie der umfassenden Studie zur zweiten CCS-Generation, die als Shand-Studie bekannt ist, eingesetzt. Weitere Informationen unter: https://ccsknowledge.com/