Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der CDU-Politiker Friedrich Merz hat sich auf dem Bundesparteitag hinter Annegret-Kramp-Karrenbauer gestellt. Zuvor hatte die Saarländerin ihre parteiinternen Kritiker herausgefordert und ihren Rückzug vom Parteivorsitz angeboten.

"Unsere Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat heute Morgen eine kämpferische, eine mutige und nach vorn zeigende Rede gehalten. Und dafür sind wir ihr alle wirklich und richtig dankbar", sagte Merz, der vor knapp einem Jahr der Saarländerin nur knapp bei der Wahl zum Parteivorsitz unterlegen war. "Die Sozialdemokraten sind strukturell illoyal. Und wir sind loyal zu unserer Vorsitzenden."

Merz' Rede war mit Spannung erwartet worden, denn er hat in den vergangenen Wochen scharfe Kritik am Erscheinungsbild der Partei und Bundesregierung geübt. Die Junge Union, die sich für Merz eine stärkere Rolle in der CDU wünscht, hat nach den enttäuschenden Landtagswahlen in Thüringen und Brandenburg die Machtfrage gestellt und eine Urwahl zur Kanzlerkandidatur gefordert. Über diesen Antrag soll beim Parteitag abgestimmt werden.

Merz betonte, dass die CDU Antworten finden müssen auf die Herausforderungen, denen Deutschland gegenüber steht. Dafür müsse sich die CDU bis zu ihrem Parteitag im nächsten Jahr aufstellen. "Wir müssen diesen Prozess mit glaubwürdigen Personen verbinden", so Merz. "Wir müssen uns in der Breite dieser Partei aufstellen, Verantwortung übernehmen und Führung zeigen."

In seiner Rede plädierte Merz auch dafür, die konservativen Kräfte der Partei einzubinden. Damit stellte er sich gegen Peter Tauber, den früheren Generalsekretär der CDU, der für die konservative Werteunion keinen Platz in der CDU sieht.

"Wir können draußen nicht über den Zusammenhalt sprechen, wenn wir in der Partei den ein oder anderen oder ganze Gruppen ausgrenzen", so Merz. Sowohl die Werteunion als auch die Union der Mitte hätten ihren Platz in der Union.

In ihrer Rede hatte Kramp-Karrenbauer zuvor ebenfalls betont, dass sie weder den linken noch den rechten Flügel in der Partei ausgrenzen wolle. Beide Flügel seien nötig, damit die CDU in neue Sphären aufbrechen könne.

Allerdings betonte sie, dass es für die CDU keine Zusammenarbeit mit der AfD oder mit der Linkspartei geben dürfe.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

November 22, 2019 09:15 ET (14:15 GMT)

