Ende Oktober waren in einem Kühllaster nahe London 39 Leichen entdeckt worden. Die Opfer stammten aus Vietnam. Nun gab es weitere Festnahmen.

Im Zusammenhang mit dem Tod von 39 Menschen in einem Kühllaster in Großbritannien hat es eine weitere Festnahme gegeben. Das teilte die Polizei in der Grafschaft Essex am Freitag mit. Ein 23-jähriger Mann aus Nordirland sei in den frühen Morgenstunden auf einer Autobahn nahe Beaconsfield nordwestlich von London wegen des Verdachts auf Beihilfe zum Menschenschmuggel und zu illegaler Einreise festgenommen worden, hieß es in der Mitteilung.

Am 23. Oktober waren in einem Kühllaster in einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...