München (ots) -- Letzte Aufnahmen werden posthum veröffentlicht- 14 größtenteils unveröffentlichte Lieder der Schlagerlegende- "Das letzte Album" ab Freitag, 22. November 2019, physisch unddigital auf allen Kanälen erhältlich Kaum ein Sänger prägte die deutsche Schlagerwelt so sehr wie Costa Cordalis. Mit "Das letzte Album" werden nun letzte und größtenteils unbekannte Songs des Sängers posthum veröffentlicht. Der emotionale Abschied erscheint bei EL CARTEL MUSIC und ist ab Freitag, 22. November 2019, physisch und digital auf allen Kanälen erhältlich.Im Sommer 2019 verstarb der beliebte Schlagersänger im engsten Kreis seiner Familie. Der gebürtige Grieche, der in Jugendjahren nach Deutschland zog, prägte über vier Jahrzehnte mit Hits wie "Anita" und "Viva la Noche" die Schlagerwelt wie kein anderer. Dabei blieb er stets seiner größten Leidenschaft treu: der Musik. Noch bis zuletzt arbeitete Costa Cordalis an neuen Werken.Mit "Das letzte Album" werden diese finalen Aufnahmen nun posthum veröffentlicht. Viele davon sind kaum bekannt oder noch gänzlich unveröffentlicht - darunter auch einige Neuinterpretationen bekannter Lieder. Unterstützt wurde er dabei von seinem Sohn Lucas, dessen Wunsch es war, viele dieser eingespielten Titel auf einem letzten Album zusammenzufassen: "Das letzte Album" ist der Abschied einer der größten Schlagersänger unserer Zeit.Costa Cordalis - "Das letzte Album" erscheint am 22. November 2019 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb von Polydor/Island.----- Download ----- iTunes; amazon music; Google Play----- Stream ----- Apple Music; Spotify; Deezer; TIDAL----- Buylink ----- Media Markt; Saturn; jpc----- Musikvideo ----- https://www.youtube.com/embed/B9ErTCnrPa4