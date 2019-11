Der Streit zwischen der Kabinengewerkschaft Ufo und der Lufthansa hatte schon viele Konsequenzen für Passagiere. Doch Hoffnung ist nun in Sicht.

Im Tarifkonflikt mit der Kabinengewerkschaft Ufo hat die Lufthansa ein Signal des Entgegenkommens gesetzt. Am kommenden Montag werde man die beim Hessischen Landesarbeitsgericht anhängige Statusklage zurücknehmen, kündigte das Unternehmen am Freitag in Frankfurt an. In dem Verfahren sollte im April die Gewerkschaftseigenschaft der Ufo überprüft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...