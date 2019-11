Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1042 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen.Auch gegenüber dem Schweizer Franken schwächte sich der Euro am Freitag leicht ab. Die Gemeinschaftswährung kostet am späten Nachmittag 1,0991 Franken. Der US-Dollar erzielte zum Franken leichte Gewinne. Er geht am Freitag-Nachmittag ...

