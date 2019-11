Smarte Initiativen haben das Leben in den letzten Jahrzehnten drastisch verändert, aber was sich derzeit vor allem auf dem Sektor der Automobil-Elektronik abspiele, sei beispiellos für die letzten 50 Jahre, sagte Ajit Manocha, Präsident und CEO des Branchenverbandes Semi, auf der Pressekonferenz anlässlich der Semicon Europa 2019 in München.

In diesem Jahr fokussierten sich die thematischen Foren der Semi besonders auf die am stärksten wachsenden Marktsegmente, allen voran mit dem Smart Transportation Forum. War es früher so, dass zwischen Automobilhersteller und Halbleiterlieferanten keine wirkliche Beziehung bestand - "Wir lieferten die Chips an die OEMs und gingen dann zum Tagesgeschäft über", so Manocha - habe sich die Branche in den letzten 15 Jahren drastisch verändert. Heute wollen die Automobilhersteller mit der gesamten Lieferkette reden, vom Materialhersteller über den Equipmentlieferanten, den IC-Herstellern bis ...

