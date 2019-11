Wie der Münchner Autobauer BMW heute mitteilt, gab es jetzt endlich die lang ersehnte Fabrik in China, die BMW zusammen mit dem chinesischen Autobauer Great Wall gemeinsam errichten will. Die offizielle Bekanntgabe des gemeinsamen Projektes soll am kommenden Freitag, den 29. November 2019, in Zhangjiang bekannt gegeben werden. Jeder Partner beabsichtigt nach Angaben von Great Wall, rund 5 Mrd. Euro in die gemeinsame Fabrik investieren zu wollen. Der Bau soll nächstes Jahr beginnen und 2022...

