Kiew, Ukraine (ots/PRNewswire) - Das 5,6 MW-Kraftwerk in Starosynyavs'kyi, das vollständig mit bifacialen Jolywood-NTOPCon-Modulen betrieben wird, wurde im Oktober diesen Jahres ans nationale Netz in der Ukraine angeschlossen.Jolywood, der weltweit führende Hersteller von NTOPCon-Zellen und -Modulen kündigte an, dass das größte, bifaciale NTOPCon-Photovoltaikkraftwerk im Oktober 2019 im ukrainischen Khmelnytskyi Oblast ans nationale Netz angeschlossen wurde. Das 5,6 MW-Kraftwerk in Starosynyavs'kyi ist das erste bifaciale NTOPCon-Solarkraftwerk des Landes, das mit Jolywood-D72-N-Solarmodulen betrieben wird und ist das größte seiner Art in Osteuropa. In der Zwischenzeit hat Jolywood im Oktober ebenfalls ein bifaciales NTOPCon-Solarkraftwerk mit einer Leistung von 4 MW in Chernobyl in Betrieb genommen.Mit dem Modul, das für niedrigere Stromerzeugungskosten (LCOE) entwickelt wurde, hat das bifaciale NTOPCon-Solarkraftwerk mit einer Leistung von 4 MW, das von Jolywood beliefert wurde, auf der SEF 2019 einen Preis für das "Innovativeste Projekt in der Ukraine" gewonnen. Jolywood teilte das Know-how des Unternehmens über die Entwicklung und Herstellung von Photovoltaikmodulen - bei denen es sich um die Kernkomponenten von Kraftwerken handelt - und und darüber wie diese Module verwendet werden können, um die Effizienz eines Kraftwerks zu erhöhen und dessen Lebenszyklus zu verlängern.Eine hohe Bifacialität ist eine der wichtigsten Eigenschaften der Produkte von Jolywood. Die Bifacialität der Produkte liegt bei bis zu 85 % und ist somit 20-25 % höher als bei allen anderen, aktuell auf dem Markt verfügbaren Produkten. Das bifaciale NTOPCon-Solarkraftwerk mit einer Leistung von 5,6 MW in Starosynyavs'kyi wurde so entwickelt, dass die Reflexionsrate von hellfarbigen Böden erhöht wird, um das Kraftwerk auf die einzigartigen geographischen Eigenschaften seines Standorts anzupassen. Laut Dr. Liu Zhifeng, Geschäftsführer von Jolywood Taizhou gewährleisten diese Eigenschaften die hohe Effizienz der Energiekonversion und sorgen für eine deutliche Erhöhung der Energieerzeugungskapazität."Unsere Module verfügen im Vergleich zu anderen Produkten über eine höhere Effizienz, wobei die Zelleneffizienz in unserer Massenproduktion bereits bei 23,2 % mit einer Modulleistung von 440-455 W liegt. Bessere Zuverlässigkeit bei niedrigem LeTID und LID. Durch all diese Eigenschaften sinken die Stromerzeugungskosten für unsere Kunden", fügte Dr. Liu hinzu.Die ukrainische Regierung hat ein neues Gesetz für erneuerbare Energien erlassen, um vom Einspeisetarif (FIT) hinter sich zu lassen und ein wettbewerbsfähiges Auktionssystem einzuführen, was bedeutet, dass die Investoren künftig mehr Wert auf die Stromerzeugungskosten (LCOE) legen werden."Die Bewegung der ukrainischen Regierung stellt für Jolywood eine einzigartige Gelegenheit dar, die steigende Nachfrage nach bifacialen Modulen mit geringen Stromerzeugungskosten auf dem ukrainischen Markt zu erfüllen", sagte Dr. Liu. "Mit Hilfe dieser neuen Bewegung freuen wir uns darauf, mit unseren Partnern in Mittel- und Osteuropa zusammenzuarbeiten, um die Energiegewinnung und eine verbesserte Energiestabilität weiter zu fördern. Das weltweit größte N-Typ-Solarkraftwerk, das Oman-Projekt mit einer Leistung von 125 MW, bei dem zu 100 % NTOPCon Module von Jolywood verwendet werden, soll im kommenden Monat ans Netz gehen. Es ist ein gutes Zeichen, dass bifaciale NTOPCon-Produkte auf immer mehr Märkten akzeptiert werden."Informationen zu JolywoodJolywood (SZ: 300393) ist der Weltmarktführer im Bereich Entwicklung, Produktion und Marketing von PV-Rückseitenfolien, hocheffizienten, bifacialen, monokristallinen, NOTPCon-Solarzellen und bifacialen Modulen. Das im Jahr 2008 gegründet Unternehmen Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood Suzhou) ist mit einer jährlichen Produktionskapazität von mehr als 100 Millionen Quadratmetern der weltweit größte Hersteller von PV-Rückseitenfolien. Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd. (Jolywood Taizhou), ein hundertprozentiges Tochterunternehmen von Jolywood Suzhou, wurde im Jahr 2016 gegründet und führt die internationale Solarbranche seit 2017 mit 2,4 GW in der Herstellungskapazität von bifacialen NTOPCon-Solarzellen an.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1034352/Jolywood_1.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1034351/Jolywood_2.jpgKontakt:Pressekontakt:Andrea Zhang+86-138-1686-9782Original-Content von: Jolywood, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100062267/100837303