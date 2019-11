Jetzt das Buch "Trader - Der Weg zur profitablen Handelsstrategie - in jedem Markt" bestellen! (JK-Trading.com) - Ein dünner Wirtschaftsdatenkalender und der am Donnerstag anstehende US-Thanksgiving-Feiertag lassen für den DAX wenig Vola zum Wochenstart erwarten. Nach den fehlgeschlagenen Ausbrüchen über die 13.300er Marke bzw. unter die 13.100er Marke ist meines Erachtens alles in allem damit zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...