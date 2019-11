Wochenausblick: DAX und Dow schwächeln. Ifo, BIP-Zahlen und Black Friday im Blick!

Richard Pfadenhauer,

Den Aktienmärkten ging diese Woche mangels Impulse sichtlich die Puste aus. Leichter Druck kam zudem vom erneuten Säbelrasseln im Handelsstreit zwischen den USA und China. Die Bären witterten bereits ihre Chancen. Die Bullen hielten jedoch dagegen und vereitelten größerer Verluste. Auf Wochensicht gab der DAX knapp 0,6 Prozent auf 13.160 Punkte und der EuroStoxx 50 rund 0,7 Prozent auf 3.686 Punkte nach.

Am Anleihemarkt zeigten sich die Renditen im Vergleich zur Vorwoche kaum verändert. Die Rendite für 10-jährige Bundesanleihen stagnierte bei minus 0,36 Prozent. Die Edelmetalle pendelten in der abgelaufenen Woche in einer engen Range. Ausnahme war Platin, das zunächst auf 920 US-Dollar pro Feinunze zulegte und am Freitag die gesamten Wochengewinne wieder abgab. Öl deutete mehrfach einen Ausbruch aus dem seit Monatsbeginn gebildeten Seitwärtstrend an. Allerdings noch ohne Erfolg. Der Euro/US-Dollar drehte im Wochenverlauf nach Süden und nimmt Kurs auf die Marke von 1,10 US-Dollar.

In der kommenden Woche steht eine Vielzahl von Konjunkturdaten an. Zudem sind die US-Märkte am Donnerstag feiertagsbedingt geschlossen. Am Freitag steht ferner der Black Friday an.

Unternehmen im Fokus

In der abgelaufenen Woche mussten mehr als 2/3 der DAX-Werte Verluste hinnehmen. Besonders unter Druck kamen die Anteilsscheine von Covestro, Deutsche Lufthansa, Volkswagen und Wirecard. Bei der Deutschen Lufthansa belastete das Risiko neuer Streiks und bei Volkswagen die Revision der mittelfristigen Wachstumsprognose. Gegen den Trend verbesserten sich die Aktien von Daimler, Fresenius und RWE. In der zweiten Reihe fielen die Biotech-Titel MorphoSys und Qiagen sowie HelloFresh mit jeweils zweistelligen Kursgewinnen auf. MorphoSys profitierte von guten Studienergebnissen zum Blutkrebs-Wirkstoff Tafasitamab und Qiagen von Übernahmespekulationen. Relative Stärke zeigte der Index für die dritte Reihe, der Scale 30 Kursindex. Vor allem die Aktien von Delignit, Mensch und Maschine, Nabaltec und Noratis sorgten dafür, dass der Scale 30-Kursindex gegen den allgemeinen Trend deutlich zulegte und Anlauf auf das Hoch im Frühjahr nahm.

In der kommenden Woche findet das Eigenkapitalforum in Frankfurt statt. Dabei präsentiert sich eine Vielzahl von Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe. Die Präsentationen und Kommentare von Analysten könnten für Kursbewegungen bei einigen Nebenwerten sorgen. Anbei finden Sie das Programm. Zudem melden kommende Woche Aroundtown Property, E.On, Innogy, Knorr Bremse, KWS Saat, Instone Real Estate, Rocket Internet und Tele Columbus Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal.

Borussia Dortmund und K+S laden zur Hauptversammlung und MTU Aero Engines sowie Scount24 zum Investorentag.

Wichtige Termine

Deutschland - Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, November

Deutschland - Gfk-Konsumklimaindex für Dezember

Deutschland - Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für November

Europa - Wirtschaftsvertrauen, Geschäftsklima, Verbr.-Vertrauen Euro-Zone, November

Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, November vorläufig

USA - Verbrauchervertrauen, November

USA - Eigenheimabsatz, Oktober

USA - BIP Q3, zweite Schätzung

USA - Auftragseingang Langlebige Güter, Oktober

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 23.November

USA - FED veröffentlicht Beige Book

USA - Märkte sind am Donnerstag geschlossen wegen Feiertags

USA - Märkte schließen am Freitag früher (MEZ 19:00)

USA -Einkaufsmanagerindex Chicago, November

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 13.170 /13.280/13.450/13.550 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.025/13.075/13.125 Punkte

Nach einer starken Eröffnung bis auf 13.240 Punkte dreht der DAX nach unten und pendelte ab Mittag um die Marke von 13.170 Punkten. Solange diese Marke hält besteht die Chance auf eine Erholung bis 13.290 Punkte. Auf der Unterseite findet der Index weiterhin eine breite Unterstützung zwischen 13.075 und 13.170 Punkten. Von wenigen Ausreißversuchen abgesehen pendelt der Index seit Anfang des Monats zwischen 13.075 und 13.290 Punkten. Ein neuer Trend deutet sich erst bei einem signifikanten Ausbruch aus dieser Range ab.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 19.08.2019 -21.11.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 22.11.2014 - 21.11.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

