BEIJING (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD Co. Ltd. hat Gespräche mit der VW-Tochtergesellschaft Audi bestätigt, in denen es um eine Zusammenarbeit beider Konzerne geht. Demnach ist die Volkswagen-Tochtergesellschaft Audi AG in intensiven Verhandlungen mit der vom US-Investor Warren...

Den vollständigen Artikel lesen ...