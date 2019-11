Die Aktie von Ballard Power hat eine durchaus erfolgreiche Woche hinter sich. Vom Tagestief bei 6,01 Euro am vorvergangenen Freitag ausgehend hat die Aktie des kanadischen Herstellers von Brennstoffzellen an diesem Freitag auf bis zu 6,11 Euro zugelegt - ein Plus innerhalb einer Woche von immerhin rund 1,5 Prozent. Warum dies eine Erwähnung wert ist? Noch an diesem Dienstag war eine solche Entwicklung nicht abzusehen. Denn da hatte es Ballard Power augenscheinlich böse erwischt - ganz ohne eigenes ... (Achim Graf)

