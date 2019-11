Der Überläufer wirft China vor, ganze demokratische Systeme zu infiltrieren. So sollen auch die anstehenden Wahlen in Taiwan beeinflusst werden.

Ein mutmaßlicher Spion hat der australischen Spionageabwehr Einblick in Chinas Einflussnahme gewährt. Der australische Finanzminister Josh Frydenberg sagte am Samstag, die detaillierten Vorwürfe, dass China demokratische Systeme in Australien, Hongkong und Taiwan infiltriere und störe, seien "sehr beunruhigend".

Australische Zeitungen berichteten, dass der chinesische Überläufer Wang "William" Liqiang der Spionageabwehrbehörde ASIO berichtet habe, dass er an der 2015 durchgeführten Entführung von fünf Hongkonger Buchhändlern beteiligt gewesen sei, die regimekritische Schriftstücke veröffentlicht hatten. Er wäre der erste ...

