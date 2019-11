GoldDer Goldpreis bewegte sich in der abgelaufenen Handelswoche im Wesentlichen seitwärts, wobei ein wieder erstarkender Dollar dem Goldpreis im Wochenverlauf zunehmend die Kraft nahm. Per saldo ging der Goldpreis im Wochenverlauf 0,4 % zurück und schloss gestern mit 1.461,90 Dollar. Der Euro gab gegen den Dollar im Wochenvergleich um 0,35 % ab, konnte aber gegenüber dem Schweizer Franken um 0,89 % zulegen. Die Umsätze sind weiter wenig signifikant. Noch hält sich der Goldpreis aber oberhalb seines 38,2 %-Fibonacci-Retracements. Bei einem Unterschreiten droht allerdings ein Rückgang bis auf das 50 %-Retracement bei 1.445,75 Dollar. Bisher bleibt das Ausmaß der Konsolidierung von Gold erstaunlich gering. Ein Blick auf den Terminmarkt zeigt aber, dass dies nicht so bleiben muss. Denn die Nettoposition der Commercials an der COMEX erhöhte sich per 19.11.2019 wieder um 6 % auf 319.095 Kontrakte. Zudem legte gleichzeitig auch das Open Interest um 2 % auf 719.211 Kontrakte zu, was ungewöhnlich ist. Insgesamt erscheint der Goldpreismarkt noch nicht abschließend konsolidiert. Darauf deuten nicht nur der Terminmarkt, sondern auch eine fehlende Symmetrie und die geringen Umsätze hin. Aufgrund des übergeordneten Aufwärtstrends ist die technische Lage des Goldpreises derzeit als noch neutral zu beurteilen.

Den vollständigen Artikel lesen ...