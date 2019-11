Zürich (awp) - Dem österreichischen Sensorenhersteller AMS steht neuer Ärger ins Haus. Wie das deutsche Magazin "Der Spiegel" in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, steht das an der SIX kotierte Unternehmen wegen des Verdachts auf Insiderhandel im Fokus. Laut "Spiegel" ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...