Nicht viele Ereignisse schaffen es so flächendeckend bis in die österreichischen Regionalmedien wie ein ausgebrannter Tesla in Tirol, dessen Batterie der Hersteller einfach nicht entsorgen kann. Bis das schließlich ein Tiroler Unternehmen übernimmt.

Der Beitrag Tesla: Flächenbrand in österreichischen Medien erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Den vollständigen Artikel lesen ...