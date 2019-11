Nach dem Parteitag in Leipzig hat CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ihr Kooperationsangebot an Friedrich Merz (CDU) erneuert. "Er weiß, dass er sich in diese Partei einbringen kann", sagte Kramp-Karrenbauer der "Bild am Sonntag".



Es sei jetzt an ihm, dass auch zu tun. "Mein Angebot, dass er noch stärker eingebunden werden kann, steht nach wie vor." Kramp-Karrenbauer zog eine positive Bilanz des CDU-Parteitags. "Ich bin sehr zufrieden mit diesem Parteitag, fühle mich von meiner Partei unterstützt", sagte Kramp-Karrenbauer.



"Das ist ein guter Auftakt für das nächste Jahr." 2020 möchte die Parteichefin verstärkt auf die Themen verpflichtendes Gesellschaftsjahr, Digitalisierung ("Wir brauchen Turbo-Innovationen, vor allem bei der Digitalisierung"), Landwirtschaft und Kinderarmut setzen. "Wir werden unsere familienpolitischen Leitsätze überarbeiten", kündigte sie an. Auch beim Thema Rente müsse die Partei vorankommen.