Eine Frau und ihre Kinder sind aus Syrien am Frankfurter Flughafen angekommen. Die Anhängerin der Terrororganisation IS muss sich nun einem Ermittlungsverfahren stellen.

Zusammen mit drei Kindern ist am Samstagabend eine Frau auf dem Frankfurter Flughafen angekommen, die ins Herrschaftsgebiet der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ausgereist war. Die vier Personen seien um 21:10 Uhr mit einer deutschen Linienmaschine gelandet, die aus Erbil im Irak gekommen und zuvor aus Syrien überstellt worden sei, sagte ein Sprecher der Bundespolizei auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die Bundespolizei habe die üblichen Einreisevoraussetzungen überprüft. Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache gegen die Frau übernähmen die zuständigen Sicherheitsbehörden des Landes Hessen.

