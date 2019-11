Tesla sucht Tausende Mitarbeiter für ein Werk bei Berlin. Was aber bedeutet es wirklich, für Elon Musk zu arbeiten? Die Antworten finden sich in der Eifel - und bei einem Ex-Daimler-Manager.

Es muss irgendwann im Sommer 2017 gewesen sein, erinnert sich ein Mitarbeiter des Maschinenbauers Grohmann, als er dachte: "Schlimmer kann es nicht kommen." Da sollte er sich irren.

Im Januar 2017 hatte der amerikanische Elektroautohersteller Tesla den Maschinenbauer aus Prüm in Rheinland-Pfalz gekauft. Dann ging es Schlag auf Schlag: Gründer Klaus Grohmann verließ die Firma im Streit mit dem neuen Eigentümer. Den langjährigen Top-Kunden BMW, Daimler und VW wurde gekündigt. Tesla legte sich über die Medien mit Arbeitnehmervertretern an.

Mitte 2017 hatte sich die Lage weiter zugespitzt. Gewerkschafter und Betriebsräte fühlten sich von Unbekannten observiert. Es soll heimliche Aufnahmen gegeben haben, Männer im Schatten, Verfolgungsjagden im Auto. Zu der Zeit wollte die IG Metall bei Grohmann endlich einen Tarifvertrag durchsetzen. Tesla-Chef Elon Musk wollte das verhindern, wie zuvor schon Patriarch Grohmann. Ließ Tesla deshalb Gewerkschafter überwachen, wollte man sie einschüchtern? Keiner der Beteiligten möchte sich heute zu den Vorfällen äußern.

Die Annäherungsprobleme bei Grohmann sind wohl nur die Ouvertüre für das gewesen, was nun kommt. Künftig wird es nicht nur um 700 Arbeitsplätze in einem Eifelstädtchen gehen, sondern um die zehnfache Zahl in Grünheide, einige Kilometer östlich von Berlin. Dort will Tesla ab 2020 ein modernes Produktionswerk - eine sogenannte Gigafactory - hochziehen. In der Hauptstadt selbst soll zusätzlich ein Design- und Forschungszentrum entstehen. Die neue Fabrik wäre weltweit die fünfte Großproduktion des US-Autobauers - und Tesla dann neben VW, BMW, Daimler, Opel und Ford der sechste Autobauer in Deutschland.

Totengräber? Scharlatan?Wer aber kommt da nach Deutschland? Ist Tesla ein attraktiver Arbeitgeber mit großer Zukunft? Die dringend benötigte Frischzellenkur für die Dieselnation? Gar der Totengräber der Autoindustrie, wie wir sie kennen, der Zerstörer des gewachsenen Machtgefüges von Industrie, Politik und IG Metall? Ist Tesla ein radikal-kapitalistischer Konzern mit mörderischen Arbeitsbedingungen? Oder doch das Blendwerk eines durchgeknallten Scharlatans - an den jeder dachte, als sich Siemens-Chef Joe Kaeser kürzlich über einen "kiffenden Kollegen aus den USA, der von Peterchens Mondfahrt spricht" beschwerte.

In Prüm, bei Tesla Grohmann Automation, wie der Maschinenbauer seit der Übernahme heißt, können sie viele Zukunftsfragen schon heute beantworten. Die Beschäftigten hier wissen mittlerweile genau, was es bedeutet, Teil des Tesla-Universums zu sein. Am Hauptsitz, der - wie zum Hohn - in der Rudolf-Diesel-Straße liegt, ist nach den Verwerfungen vor zwei Jahren nun der Alltag eingekehrt. Friedlich wirkt es auf der Anhöhe, von der aus der Blick weit über die Eifel schweift. Das Bild trügt nicht. Die Wogen hätten sich geglättet, sagt ein Insider, die Mitarbeiter hätten sich mit Tesla "ganz gut arrangiert".

Das liegt nicht zuletzt an einem pragmatischen Kompromiss. Die Gewerkschafter haben notgedrungen auf die Tarifbindung für die Beschäftigten verzichtet, dafür hat der Mittelständler ein transparentes Lohnsystem eingeführt und die Gehälter erhöht. Einem Beschäftigten von Tesla Grohmann geht es im Ergebnis heute nicht schlechter als einem Kollegen in einem tarifgebundenen Betrieb. Bei den Verhandlungen akzeptierten die Betriebsräte auch eine modifizierte Form der bei Tesla üblichen Einteilung der Mitarbeiter in die drei Gruppen Supporters, Experts und Manager.Manches Tesla-Spezifikum sorgt aber noch für Irritationen. So wird ein Mitarbeiter, der mehr als sieben Kollegen anweist, automatisch zum Manager. Ist das wirklich der treffende Titel für einen Vorarbeiter? Hinzu kommen die zahlreichen Entsendungen in die USA. 40 bis 60 Beschäftigte seien ständig dort, sagt ein Mitarbeiter, kümmerten sich um die Maschinen in den Tesla-Fabriken. Laut deutschem Recht sind sie "Entsandte", für die die hiesigen Arbeitszeitgesetze gelten. Das mögen viele in den USA nicht verstehen: "Ständig kommt das Management mit eindeutig illegalen Regelungen, die der Betriebsrat dann abnicken soll", sagt ein Insider.

Ist Elon Musk Heilsbringer oder Hassfigur?

Elon Musk, der ...

