Google, Apple und Amazon untergraben die Idee neutraler Märkte. Sie treten als machtvolle Marktbesitzer auf, schmälern die Profite von Produzenten und türmen Cash-Reserven auf, die dem Wirtschaftskreislauf entzogen sind.

Einige Tage ist es her, da machte Facebook endlich mal wieder positive Schlagzeilen. Der Social-Media-Gigant kündigte an, in den kommenden Jahren eine Milliarde Dollar in bezahlbaren Wohnraum in Kalifornien investieren zu wollen. Ähnliches hatte Google schon im Sommer dieses Jahres verlautbaren lassen. Apple plant sogar Investitionen in Höhe von 2,5 Milliarden Dollar.

Schnell wurde Kritik laut, mit den Leitunternehmen des digitalen Kapitalismus würden die Brandstifter zur Feuerwehr erklärt, werden doch gerade die sogenannten GAFA-Unternehmen (Google, Apple, Facebook, Amazon) für die Explosion der Immobilienpreise im Silicon Valley und an anderen Technologiestandorten verantwortlich gemacht. Die Einkünfte der Techelite sind denen der real existierenden Feuerwehrleute, Krankenpflegerinnen und Lehrer dort so weit enteilt, dass diese kaum mehr bezahlbaren Wohnraum finden. Bildhaft wird dieser Zusammenhang von den oft porträtierten Stafetten von Wohnmobilen illustriert, die mitten in San Francisco die permanente Bleibe ganz normaler Beschäftigter bilden.

Das Irritierendste an dieser Geschichte ist womöglich, dass sie uns überhaupt nicht zu überraschen vermag. Dies gilt zum einen hinsichtlich des Umstandes, dass selbst dort, wo wie nirgends sonst auf der Welt Reichtum durch Digitalisierung entsteht, eine starke Zunahme von Ungleichheit zu beobachten ist. Zum anderen überrascht es niemanden mehr, dass immer neue Bereiche der analogen Wirtschaft von den Leitunternehmen des digitalen Kapitalismus erschlossen werden. Vor Kurzem erzählte mir ein Manager der deutschen Bahn doch tatsächlich, im Unternehmen gebe es Befürchtungen, dass Amazon in großem Stil einsteigen könnte. Die deutsche Automobilindustrie diskutiert solche Szenarien im Bezug auf Google ebenfalls schon seit Jahren.

Diese Vorstellung ist im Grunde nur die Verlängerung einer Alltagserfahrung, die die meisten von uns teilen. Ein immer größerer Teil unserer wachen Zeit ist Screen Time, die wir vertieft in unsere Smartphones verbringen. Wann immer wir hier etwas konsumieren, befinden wir uns in einer Welt, die auf die eine oder andere Weise von einem der Leitunternehmen kontrolliert wird. Suchen wir bei Google nach Produkten oder Nachrichten, kassiert das Unternehmen in Form von Werbeplätzen bei den Produzenten dieser Güter ab. Bezahlen wir etwas in Apples App Store, behält die Firma rund 30 Prozent der Umsätze ein. Kaufen wir bei Amazon etwas von einem Drittanbieter, hält der Handelsgigant bei diesem Anbieter die Hand auf. Andere Firmen ahmen diese Profitlogik zunehmend nach. Das gesamte Geschäftsmodell der sogenannten Gig-Economy (also ...

