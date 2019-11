Auf einer Hightech-Konferenz in San Francisco hat der ehemalige US-Präsident Barack Obama Politik, Medien und Tech-Konzerne kritisiert. Und sich einen Seitenhieb auf Trump erlaubt.

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama hat in einem Gespräch mit Salesforce-Mitgründer Marc Benioff die Technologiebranche und die Medien kritisiert. Außerdem warnte er in seinem Auftritt auf der Salesforce Kundenkonferenz Dreamforce in San Francisco vor einem wachsenden Zynismus in der Gesellschaft, der Talente davon abschrecke, eine Karriere in der Politik oder öffentlichen Institutionen anzustreben. "Wenn wir jungen Leuten den Eindruck vermitteln, dass ohnehin nichts funktioniert, es nur um Machterhalt geht und alles korrupt ist, dann hilft das niemanden", sagte der 44. Präsident der USA.

Da die Medienlandschaft mittlerweile so fragmentiert sei, sei der Austausch von Meinungen gefährdet, einer gemeinsamen Kommunikation und Kultur. Daran hätten auch große Technologieunternehmen wie Google und Facebook schuld. Die Menschen wüssten nicht mehr, "was wahr ist und was nicht und was man glauben kann und was nicht." Das führe zu einer Spaltung der Gesellschaft. "Leute, die Fox News schauen, leben in einer anderen Realität, als die Leser der New York Times", kritisierte Obama auch die klassischen Medien. In seiner Jugend habe es noch drei Fernsehsender gegeben und die Leute die gleichen Shows geschaut und man so zumindest eine gemeinsame Basis für Diskussionen gehabt.

"Wir müssen uns außerdem von der Einstellung lösen, dass größer immer besser ist", kritisierte Obama. Er erläuterte das anhand persönlicher Erlebnisse. Als Präsident sei er bei Reisen meistens in der Präsidenten-Suite von großen Hotels untergebracht worden, wo er sich in den Räumen fast verlaufen hätte. Dabei hätte es ein einfacheres ...

