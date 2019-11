Ist Irland mehr als eine Steueroase? Natürlich, sagt die Wirtschaftsförderungsagentur IDA, die auf den Brexit-Boom hofft. Ein Besuch bei der vielleicht erfolgreichsten staatlichen Werbeagentur der Welt.

Designermöbel säumen den Empfangsbereich, die Ansage im schwarz ausgekleideten Aufzug klingt wie aus einer Raumstation, und eine Wand im Eingangsbereich ist sogar über und über mit sattgrünem Moos bewachsen. Man ist ja schließlich in Irland. Wer die Repräsentanz der Industrial Development Authority (IDA) im Zentrum Dublins betritt, wähnt sich in einem hippen Boutiquehotel.

Doch Übernachtungen oder Weltraumaufenthalte werden hier nicht angeboten. Die IDA ist Irlands Wirtschaftsförderungsagentur. Von den schicken Büros im Three Park Place aus versuchen die Mitarbeiter, ausländische Investoren von den Vorzügen des Landes zu überzeugen. Die Innenarchitektur reflektiere, "mit was für Kunden wir es zu tun haben", sagt IDA-Chef Martin Shanahan, als er in den Konferenzraum Oscar Wilde bittet: Diese Kunden seien "sehr fortschrittlich und oft sogar Branchenführer".

Bis vor wenigen Wochen saß die IDA noch in einem Bürogebäude aus den Achtzigerjahren. Eine irische Tageszeitung bezeichnete die Korridore dort als "sowjetisch". Das sei "ein bisschen übertrieben", sagt Shanahan und lacht: "Aber die Dinge schreiten natürlich voran."

Vor allem mit dem Brexit. Irland, so die Hoffnung hier, wird vom EU-Austritt der Briten profitieren. Und das nicht zu knapp: Warum sollen Banken und andere Konzerne Mitarbeiter oder Geschäftszweige aus Großbritannien nicht hierher verlegen, um ihren Zugang zur EU zu behalten?Irland war schon in der Vergangenheit sehr erfolgreich darin, ausländische Investitionen zu locken. Bereits 1917 eröffnete Henry Ford ein Automobilwerk in Cork. Heute haben praktisch alle Techkonzerne der Welt Niederlassungen auf der Grünen Insel. 1400 ausländische Firmen sind hier aktiv. Und in den vergangenen zehn Jahren nahm der Bestand an Direktinvestitionen noch einmal deutlich zu (siehe Grafik). Ergebnis: Das kleine Irland steht nur für ein Prozent der EU-Bevölkerung, erhält aber sieben Prozent der ausländischen Direktinvestitionen in Europa. Zuletzt zahlten multinationale Konzerne vier Fünftel der Körperschaftsteuer in Irland, beschäftigten ein Viertel der Arbeitnehmer. Im Dubliner Geschäftsviertel Grand Canal Docks liegen die Europazentralen von unter anderem Google, Facebook und Airbnb. Auch TripAdvisor, Twitter, Amazon und LinkedIn sind in der Stadt präsent. Irland ist so etwas ...

