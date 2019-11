Der Iran ist das jüngste Beispiel: Um unliebsame Kommunikation zu verhindern, sperren Regierungen das Internet. Überwachung und Kontrolle breiten sich weltweit aus.

Allmählich funktionieren die Verbindungen wieder. Mehr als vier Tage waren die Iraner von der Außenwelt abgeschnitten. Mit einer Internet-Sperre wollte die Regierung verhindern, dass Proteste gegen eine Benzinpreiserhöhung aus dem Ruder laufen - und wohl auch, dass die Außenwelt allzu viel davon mitbekommt. Trotz moderner Infrastruktur waren die 80 Millionen Einwohner also fast vollständig isoliert. Experten zufolge war dies ein absolutes Novum.

Auch in anderen Staaten, etwa in Äthiopien, hat es schon Internet-Blockaden gegeben. Und Russland scheint ebenfalls in diese Richtung zu steuern. Von der logistischen Komplexität her habe das jüngste Störmanöver von Teheran aber alles Bisherige übertroffen, sagen die Experten. Die Entwicklung hin zu mehr Online-Zensur durch autoritäre Regierungen habe damit eine ganz neue Ebene erreicht.

"Es wird verzweifelt versucht, den Informationsfluss innerhalb eines Landes komplett zu kontrollieren und zu gewährleisten, dass die Regierung ein Monopol auf Information hat", sagt Adrian Shahbaz, der für die in Washington ansässige Organisation Freedom House zum Thema Technologie und Demokratie forscht.

Trotz der eigentlich offenen Struktur des Internets können repressive Staaten mit einer Kombination aus technischen Mitteln und politischem Druck erheblich eingreifen. Vor allem in Zeiten von Unruhen oder Massenprotesten geschieht dies immer wieder. Eine gezielte Drosselung des Tempos kann etwa die Verbreitung von Videos mit Polizeigewalt erschweren. Oft werden auch bestimmte Dienste wie die Google-Suche blockiert. Zuletzt war dies in Venezuela mehrfach der Fall.

Die Regierung in Teheran kann den Zugang ihrer Bürger zum Internet ...

