Wo leben Fachkräfte, was kosten und wie produktiv arbeiten sie? Der große Städtetest der WirtschaftsWoche zeigt, wo die Wirtschaft sich am wohlsten fühlt - und womit Außenseiter Unternehmen locken könnten.

Die Spürer suchten nach einer guten Anbindung an das europäische Verkehrsnetz, wenn möglich mit Hafen, nach aufgeweckten Forschern in der Nähe und ausreichend Angebot an erneuerbaren Energien. Sie waren im Saarland unterwegs und in Niedersachsen und entschieden sich dann doch für Grünheide in Brandenburg, nicht weit vom Berliner Stadtrand. Dort will der Konzern Tesla nun eine neue große Fabrik für Elektroautos und Batterien bauen lassen - was das nicht eben industriestarke Berlin auch gleich als seinen Erfolg mit vereinnahmte.

Was macht einen guten Standort aus? Die Daten des Städterankings der WirtschaftsWoche zeigen, wo Firmen die besten Voraussetzungen finden, um gute Geschäfte zu betreiben. Die Ökonomen von IW Consult Köln haben untersucht, wo Unternehmen Fachkräfte finden, was sie kosten, wie stark Städte die Steuerlast für Firmen in die Höhe treiben und wo abseits der starken Industrieregionen interessante Standorte liegen.

Wichtig für Unternehmen sind dabei zum einen die Arbeitskräfte. Je mehr gut ausgebildete Menschen an einem Ort leben, desto wahrscheinlicher ist es, diejenigen auszumachen, die eine Firma weiterbringen. Zwar kann der Test der WirtschaftsWoche keine Aussage darüber treffen, wie motiviert die Einwohner einer Stadt sich ihrer Arbeit widmen. In welchen Kommunen die meisten sozialversicherungspflichtig beschäftigten Akademiker leben, erheben die Zahlen jedoch: Ihr Anteil ist im (erweiterten) Süden Deutschlands am höchsten.

Die meisten Akademiker arbeiten demnach in bayerischen Städten: in München (34,3 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten), knapp gefolgt von Erlangen (34,1 Prozent). Auch Darmstadt (Rang vier; 31,9 Prozent) und Stuttgart (fünfter Platz; 31,4 Prozent) kommen auf ähnlich hohe Werte. In München und Stuttgart - sowie Berlin - hat sich diese Quote zwischen 2013 und 2018 auch am dynamischsten entwickelt, nämlich um 7,2 Prozentpunkte, 5,8 Prozentpunkte beziehungsweise in der Hauptstadt um 6,5 Prozentpunkte.Unter den fünf bestplatzierten Städten sticht aus Ostdeutschland einzig Jena hervor, das mit einer Akademikerquote von 32,5 Prozent auf dem dritten Platz liegt. Die Stadt prägen die dort ansässigen Hochschulen sowie viele außeruniversitäre Forschungseinrichtungen ...

